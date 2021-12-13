Тріумф Måneskin, визнання Go_A, смерть Чапкіса: найгучніші новини світу шоу-бізнесу в 2021 році
Джерело:24 канал
2021 рік був багатий на гучні новини в українському та світовому шоу-бізнесі. Були втрати, повернення, возз'єднання, світове визнання. Які події запам'яталися найбільше – дізнавайтеся в статті 24 каналу.
Знаменитості приголомшували скандальними рішеннями, заявами. Цього року світ втратив чимало визначних людей, які назавжди залишили слід в історії. Ми зібрали новини шоу-бізнесу, які обговорювали найбільше.
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Найгучніші новини 2021 року
Розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста
Ще у 2020 році світська левиця Кім Кардашян і репер Каньє Вест почали жити окремо. А в лютому 2021 року стало відомо, що вони офіційно подали документи на розлучення. Їхній шлюб тривав близько 6 років. Однією з найвагоміших причин для розлучення став біполярний розлад Каньє, а також вплинуло на це його балотування в президенти США.
Зіркове подружжя не втрачало надії зберегти сім'ю, відвідувало психолога, однак згодом Кім та Каньє зрозуміли, що мають різне бачення та амбіції на майбутнє Також у мережі була інформація про те, що Кім Кардашян після розлучення отримуватиме виплати за спільне проживання у шлюбі та залишить собі коштовні подарунки репера.
Каньє Вест і Кім Кардашян / Фото Getty Images
Інформація про розрив зіркової пари спричинила справжній фурор. Через складний шлюборозривний процес закохані майже не спілкувалися. Журналісти часто писали про зради Каньє та його романи після розриву з дружиною. Реперові навіть приписували романтичні стосунки з моделлю Іриною Шейк.
Та згодом Кардашян та її екскоханий знову почали разом з'являтися на публіці, що спровокувало чутки про примирення. У листопаді Вест заявив, що Кім досі є його дружиною, вони перебувають в офіційному шлюбі. Ба більше, він заявляв, що хоче повернути колишню.
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Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі
7 березня на екрани вийшло сенсаційне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з Опрою Вінфрі. Тоді подружжя вперше розповіло про конфлікти в королівській родині, расистські прояви та справжні причини відходу від британської монархії. Світову пресу сколихнули нові деталі з життя відомої сім'ї:
- Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі за три дні до публічної церемонії;
- у цьому інтерв'ю зіркові батьки розсекретили стать другої дитини;
- під час життя в королівській сім'ї Меган не полишали думки про самогубство;
- заявили про расизм у монаршій родині – перед народженням принца Арчі говорили про те, наскільки темним буде колір його шкіри. Нещодавно з'явилася інформація, що подібні розмови вів дідусь хлопчика – принц Чарльз;
- Кейт Міддлтон нібито доводила Меган до сліз.
Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images
Після цих скандальних висловлювань у королівській сім'ї було чимало конфліктів. Принц Вільям тривалий час навіть не розмовляв з братом. Однак, схоже, що холод між братами зникає і зараз стосунки між членами цієї сім'ї налагоджуються.
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Смерть принца Філіпа
У лютому герцог Единбурзький потрапив у лікарню, де пробув місяць. Усередині березня його виписали з медичного закладу, однак у здоров'ї Філіпа не було суттєвих змін на краще.
Смерть принца сколихнула весь світ 9 квітня. Він не дожив 2 місяці до свого 100-річчя. Помер Філіп у Віндзорському замку, в колі найближчих людей. Члени королівської сім'ї були в глибокому сумі й не могли змиритися з відходом чоловіка королеви Єлизавети II.
Працівники королівського палацу розповідали, що останні передсмертні дні принц провів вдома, поруч із дружиною. Було видно, що його життя наближається до кінця, однак навіть при фізичній слабкості чоловік відмовлявся від допомоги лакеїв, інвалідного візка та навіть слухового апарату. Філіп хотів провести останні дні вдома, він був твердо налаштований не закінчувати життя в лікарні.
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Відхід коханого залишив величезну порожнечу в житті Її Величності. На похороні принца Единбурзького, який відбувся 17 квітня, Єлизавета II була надзвичайно сумною.
Єлизавета II на похороні чоловіка / Фото Getty Images, BBC, скриншоти з відео
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Світове визнання Go_A
Гурт Go_A спричинив фурор, представивши Україну на Євробаченні-2021. Музиканти потрапили у фінал пісенного конкурсу, де підкорили світову публіку та стали улюбленцями інших конкурсантів.
Виступ Go_A на Євробаченні-2021: дивіться відео
Згідно з результатами фінального голосування, колектив посів 5 місце! Go_A отримали 364 бали – 97 балів від журі з різних країн та 267 балів від телеглядачів.
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Цей виступ українського гурту підкорив серця мільйонів людей у різних країнах світу:
- Наробили SHUMу, – як соцмережі реагували на виступ України на Євробаченні-2021.
- Пісня Go_A для Євробачення-2021 займала 1 місце в рейтингу Spotify в Італії та ще 7 країнах, а згодом увірвалася на першу сходинку світового Spotify, підкорювала світовий чарт iTunes.
- Італія, Росія, Ісландія: учасники Євробачення запалювали під виступ Go_A.
- Гурт Go_A обійшов скандального Morgenshtern за кількістю прослуховувань у Spotify.
- Україна увійшла у 10 найкращих виступів Євробачення-2021 за переглядами на ютубі, а через два місяці зробила це вдруге.
- Трек SHUM став першою україномовною піснею в історії в чарті Billboard.
- Пісня SHUM зайняла другу сходинку серед 50 найпопулярніших треків США.
- Отримали дві премії на Vision Music Awards – за "Найкращу сценічну постановку" та "Найкраще використання реквізиту".
- А після Євробачення Go_A підкорює Європу концертами. Шанувальники чекають на колектив у різних країнах.
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Ба більше, українцями захоплюються переможці Євробачення-2021 – італійський гурт Måneskin:
- на пресконференції після фіналу лідер колективу Даміано Давид наголосив, що виступ України був неймовірним і вона є його фаворитом на цьогорічному конкурсі;
- згодом він оприлюднив в інстаграм-сторіз посилання на пісню нашого гурту в Spotify;
- на гастролях в Росії Måneskin танцювали під пісню Go_A;
- після фіналу конкурсу італійці та українці планували записати спільну пісню, однак наразі Катерина Павленко заявила, що пісні не буде через юридичні труднощі.
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Тріумф Måneskin
Переможцями пісенного конкурсу Євробачення-2021 стали італійці – гурт Måneskin. Запальні рокери підкорили Європу піснею Zitti e buoni, за яку отримали 524 бали.
Måneskin на Євробаченні-2021: дивіться відео
Відео підкорювало тренди ютубу, однак не обійшлося без інцидентів. Після перемоги Måneskin соліста Даміано Давида звинуватили у вживанні наркотиків. Це нібито потрапило в прямий ефір Євробачення. Та згодом музикант наголосив, що ніколи не вживав наркотичні речовини та категорично проти цього. Даміано навіть здав "драг-тест", який показав, що в його крові немає наркотиків.
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Та навіть такі заяви не вплинули на популярність гурту. Після Євробачення Måneskin чекають мільйони шанувальників у різних куточках світу, зокрема в Україні. Колектив запланував тур, в рамках якого приїде до Києва. Концерт відбудеться 7 березня. Українські шанувальники мріють наживо почути відомий гурт, тому квитки на концерт розкупили за лічені хвилини.
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У жовтні Måneskin презентували кліп на першу пісню, яку випустили після перемоги на Євробаченні, – MAMMAMIA. Відео вийшло дуже провокативним, оскільки в ньому багато пристрасті та жорстокості.
Måneskin – MAMMAMIA: дивіться відео 18+
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Смерть Григорія Чапкіса
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Зірки українського шоу-бізнесу не могли повірити в те, що легенди паркету більше немає. 18 червня вони прощалися з Григорієм Миколайовичем. Саме на похороні хореографа вперше за довгий час зібралися його діти та внуки. Віддати останню шану танцівнику приїжджав і Володимир Зеленський.
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Камінг-аут MELOVIN
Український співак Костянтин Бочаров, відомий як MELOVIN, виступив на фестивалі Atlas Weekend 5 липня. Зі сцени він офіційно здійснив камінг-аут – спершу поцілував дівчину, а потім – хлопця.
Ця подія неабияк шокувала публіку. Прихильники підтримували улюбленого виконавця, однак були й ті, хто навіть погрожував йому. Згодом артист поділився, що вперше закохався у хлопця ще в школі. Тоді Костянтину було 13 років. Зізнання у бісексуальності приголомшило й батьків артиста:
- мама, дізнавшись, разом із ним сиділа та плакала, але не засуджувала, а зрозуміла;
- тато просто усміхнувся й не розпитував нічого.
Важливо те, що телеканал M1 не показав камінг-аут виконавця в ефірі. А згодом, як заявляв Бочаров, відмовився транслювати його новий кліп.
Пояснення M1 Дика історія, – телеканал M1 відреагував на звинувачення MELOVIN
Тепер MELOVIN не соромиться своєї орієнтації та більше нічого не приховує. Він не шкодує про свій камінг-аут, адже був щирим і відвертим.
Возз'єднання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес
Чутки про відновлення стосунків між ексзакоханими з'явилися через 2 тижні після того, як співачка розійшлася з нареченим Алексом Родрігесом. У день свого 52-річчя, 24 липня, Джей Ло офіційно оголосила про возз'єднання з Беном Аффлеком.
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Відтоді вони якомога більше часу проводять разом, не ховаючись від публіки. Навіть 17-річна розлука не загасила їхніх почуттів. Закохані щасливі й Бен наголошував, що вдруге він не втратить Дженніфер. Перший світський вихід після возз'єднання пара зробила на Венеційському кінофестивалі.
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Венеції / Фото Getty Images
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Венеції / Фото Getty Images
Цікаво Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше після возз'єднання дали інтерв'ю
Артистка не заперечує, що може вчетверте вийти заміж. Зараз у її стосунках з Аффлеком триває романтичний період з побаченнями, палкими поцілунками та подорожами.
Новий альбом Адель
Увесь світ протягом шести років чекав новий альбом британської виконавиці. У листопаді Адель презентувала четвертий студійний альбом "30", який присвятила 9-річному сину Анджело. У треках вона розповіла про події у 30-річному віці, як в особливому періоді життя.
До нової платівки увійшло 12 композицій:
- Easy on me – прем'єра відбулася найперше, трек зірвав усі музичні чарти;
- I Drink Wine, Love Is a Game та Hold On – презентувала на приватному концерті в Лос-Анджелесі;
- To Be Loved – присвятила батькові;
- My Little Love – є голос сина та плач артистки, переживання її душевних страждань.
Адель – Easy on me: дивіться відео онлайн
У всіх композиціях улюблениця мільйонів оспівує важкий період розлучення, який припав на останні 6 років з її колишнім чоловіком Саймоном Конеккі, а також розповідає про моменти материнства та виховання.Більше підсумків за 2021 рік зі світу шоу-бізнесу, культури, кіно, моди та краси читайте надалі на сайті 24 каналу.