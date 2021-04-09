У глибокому сумі, – реакція королівської родини на втрату принца Філіпа
Через погіршення стану здоров'я помер чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп. Королева, принц Чарльз та принц Вільям вже відреагував на сумну новину про втрату у королівській родині.
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
На офіційній сторінці Букінгемського палацу опублікували чорно-біле фото герцога Единбурзького з його молодості та повідомили про втрату. Принц відійшов з життя сьогодні зранку, 9 квітня 2021 року.
Варто знати Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II
Реакція Букінгемського палацу
Подальші новини королівський палац буде публікувати на своїй сторінці. Зазначимо, що всі офіційні акаунти Букінгемського, Кенсингтонського палаців та Клеренс-гаузів змінили свої головні фото на честь пошани принцові Філіпу.
З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості Принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку. Королівська родина приєднується до людей по всьому світу, оплакуючи його втрату,
– пише під фото.
Реакція Кенсингтону та Клеренс-гаузу
На сторінках сім'ї принца Вільяма та принца Чарльза опублікували такі самі дописи. Усі королівська родина перебуває в смутку через втрату чоловіка, батька та дідуся.
Помер принц Філіп: що відомо
- 99-річний герцог Единбурзький пішов з життя зранку 9 квітня 2021 року.
- Букінгемський палац поки що не назвав причину смерті чоловіка британської королеви.
- Раніше повідомляли про погіршення стану герцога. Він довгий час перебував у лікарні.
- Через кілька днів після того, як принц Філіп переніс операцію на серці, він вирушив додому. З того часу пройшло менш як місяць.
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