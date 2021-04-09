Через погіршення стану здоров'я помер чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп. Королева, принц Чарльз та принц Вільям вже відреагував на сумну новину про втрату у королівській родині.

На офіційній сторінці Букінгемського палацу опублікували чорно-біле фото герцога Единбурзького з його молодості та повідомили про втрату. Принц відійшов з життя сьогодні зранку, 9 квітня 2021 року.

Варто знати Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II

Реакція Букінгемського палацу

Подальші новини королівський палац буде публікувати на своїй сторінці. Зазначимо, що всі офіційні акаунти Букінгемського, Кенсингтонського палаців та Клеренс-гаузів змінили свої головні фото на честь пошани принцові Філіпу.

З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості Принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку. Королівська родина приєднується до людей по всьому світу, оплакуючи його втрату,

– пише під фото.

Реакція Кенсингтону та Клеренс-гаузу

На сторінках сім'ї принца Вільяма та принца Чарльза опублікували такі самі дописи. Усі королівська родина перебуває в смутку через втрату чоловіка, батька та дідуся.

Помер принц Філіп: що відомо

99-річний герцог Единбурзький пішов з життя зранку 9 квітня 2021 року.

Букінгемський палац поки що не назвав причину смерті чоловіка британської королеви.

Раніше повідомляли про погіршення стану герцога. Він довгий час перебував у лікарні.

Через кілька днів після того, як принц Філіп переніс операцію на серці, він вирушив додому. З того часу пройшло менш як місяць.

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