Знаменитости ошеломляли скандальными решениями, заявлениями. В этом году мир потерял немало выдающихся людей, которые навсегда оставили след в истории. Мы собрали новости шоу-бизнеса, которые обсуждали больше всего.
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Самые громкие новости 2021 года
Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста
Еще в 2020 году светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст начали жить отдельно. А в феврале 2021 года стало известно, что они официально подали документы на развод. Их брак длился около 6 лет. Одной из самых весомых причин для развода стало биполярное расстройство Канье, а также повлияло на это его баллотирование в президенты США.
Звездные супруги не теряли надежды сохранить семью, посещали психолога, однако со временем Ким и Канье поняли, что имеют разное видение и амбиции на будущее. Также в сети была информация о том, что Ким Кардашьян после развода будет получать выплаты за совместное проживание в браке и оставит себе ценные подарки рэпера.
Канье Уэст и Ким Кардашьян / Фото Getty Images
Информация о разрыве звездной пары произвела настоящий фурор. Из-за сложного бракоразводного процесса влюбленные почти не общались. Журналисты часто писали об изменах Канье и его романах после разрыва с женой. Реперу даже приписывали романтические отношения с моделью Ириной Шейк.
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Но впоследствии Кардашьян и ее экс-возлюбленный снова начали вместе появляться на публике, что спровоцировало слухи о примирении. В ноябре Уэст заявил, что Ким до сих пор является его женой, они состоят в официальном браке. Более того, он заявлял, что хочет вернуть бывшую.
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Интервью Меган Маркл и принца Гарри
7 марта на экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри. Тогда супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и истинных причинах ухода от британской монархии. Мировую прессу всколыхнули новые детали из жизни известной семьи:
- Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри за три дня до публичной церемонии;
- в этом интервью звездные родители рассекретили пол второго ребенка;
- во время жизни в королевской семье Меган не оставляли мысли о самоубийстве;
- заявили и о расизме в монаршей семье – перед рождением принца Арчи говорили о том, насколько темным будет цвет его кожи. Недавно появилась информация, что подобные разговоры вел дедушка мальчика – принц Чарльз;
- а Кейт Миддлтон якобы доводила Меган до слез.
Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images
После этих скандальных высказываний в королевской семье было немало конфликтов. Принц Уильям долгое время даже не разговаривал с братом. Однако, похоже, что холод между братьями исчезает и сейчас отношения между членами этой семьи налаживаются.
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Смерть принца Филиппа
В феврале герцог Эдинбургский попал в больницу, где пробыл месяц. В середине марта его выписали из медицинского учреждения, однако в здоровье Филиппа не было существенных изменений к лучшему.
Смерть принца всколыхнула весь мир 9 апреля. Он не дожил месяц до своего 100-летия. Это произошло в Виндзорском замке, в кругу самых близких людей. Члены королевской семьи были в глубокой печали и не могли смириться с уходом мужа королевы Елизаветы II.
Сотрудники королевского дворца рассказывали, что последние предсмертные дни принц провел дома, рядом с женой. Было видно, что его жизнь близится к концу, однако даже при физической слабости мужчина отказывался от помощи лакеев, инвалидной коляски и даже слухового аппарата. Филипп хотел провести последние дни дома, он был твердо настроен не заканчивать жизнь в больнице.
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Уход возлюбленного оставил огромную пустоту в жизни Ее Величества. На похоронах принца Эдинбургского, который состоялся 17 апреля, Елизавета II была чрезвычайно грустной.
Елизавета II на похоронах мужа / Фото Getty Images, BBC, скриншоты из видео
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Мировое признание Go_A
Группа Go_A вызвал фурор, представив Украину на Евровидении-2021. Музыканты попали в финал песенного конкурса, где покорили мировую публику и стали любимцами других конкурсантов.
Go_A на Евровидении-2021: смотрите видео онлайн
Согласно результатам финального голосования коллектив занял 5 место! Go_A получили 364 балла – 97 баллов от жюри из разных стран и 267 баллов от телезрителей.
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Это выступление украинской группы покорило сердца миллионов людей в разных странах мира:
- Наделали SHUMу, – как соцсети реагировали на выступление Украины на Евровидении-2021.
- Песня Go_A для Евровидения-2021 занимала 1 место в рейтинге Spotify в Италии и еще в 7 странах, а затем ворвалась на первую строчку мирового Spotify, покоряла мировой чарт iTunes.
- Италия, Россия, Исландия: участники Евровидения зажигали под выступление Go_A.
- Группа Go_A обошла скандального Morgenshtern по количеству прослушиваний в Spotify
- Украина вошла в 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам на ютубе, а через два месяца сделала это во второй раз.
- Трек SHUM стал первой украиноязычной песней в истории в чарте Billboard.
- Песня SHUM заняла вторую строчку среди 50 самых популярных треков США.
- Получили две премии на Vision Music Awards – за "Лучшую сценическую постановку" и "Лучшее использование реквизита".
- А после Евровидения Go_A покоряет Европу концертами. Поклонники ждут коллектив в разных странах.
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Более того, украинцами восхищаются победители Евровидения-2021 – итальянская группа Måneskin:
- на пресс-конференции после финала лидер коллектива Дамиано Давид отметил, что выступление Украины было невероятным и она является его фаворитом на нынешнем конкурсе;
- впоследствии он обнародовал в инстаграм-сториз ссылку на песню нашей группы в Spotify;
- на гастролях в России Måneskin танцевали под песню Go_A;
- после финала конкурса итальянцы и украинцы планировали записать совместную песню, однако сейчас Екатерина Павленко заявила, что песни не будет из-за юридических трудностей.
Солистка Go_A лепит вареники под песню SHUM: смотрите видео онлайн
Триумф Måneskin
Победителями песенного конкурса Евровидение-2021 стали итальянцы – группа Måneskin. Зажигательные рокеры покорили Европу песней Zitti e buoni, за которую получили 524 балла.
Måneskin на Евровидении-2021: смотрите видео онлайн
Видео покоряло тренды ютуба, однако не обошлось без инцидентов. После победы Måneskin солиста Дамиано Давида обвинили в употреблении наркотиков. Это якобы попало в прямой эфир Евровидения. Но впоследствии музыкант подчеркнул, что никогда не употреблял наркотические вещества и категорически против этого. Дамиано даже сдал "драг-тест", который показал, что в его крови нет наркотиков.
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Но даже такие заявления не повлияли на популярность группы. После Евровидения Måneskin ждут миллионы поклонников в разных уголках мира, в частности в Украине. Коллектив запланировал тур, в рамках которого приедет в Киев. Концерт состоится 7 марта. Украинские поклонники мечтают вживую услышать известную группу, поэтому билеты на концерт раскупили за считанные минуты.
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В октябре Måneskin презентовали клип на первую песню, которую выпустили после победы на Евровидении, – MAMMAMIA. Видео получилось очень провокационным, поскольку в нем много страсти и жестокости.
Måneskin – MAMMAMIA: смотрите видео онлайн 18+
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Смерть Григория Чапкиса
13 июня танцевальный мир потерял Григория Чапкиса. Легендарный хореограф скончался в 91-летнем возрасте. Сын танцора – Грег Чапкис рассказывал, что отец ушел из жизни из-за возраста. Ранее он несколько раз попадал в больницу, что значительно сказалось на состоянии здоровья.
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Звезды украинского шоу-бизнеса не могли поверить в то, что легенды паркета больше нет. 18 июня они прощались с Григорием Николаевичем. Именно на похоронах хореографа впервые за долгое время собрались его дети и внуки. Отдать последний почести танцору приезжал и Владимир Зеленский.
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Каминг-аут MELOVIN
Украинский певец Константин Бочаров, известный как MELOVIN выступил на фестивале Atlas Weekend 5 июля. Со сцены он официально совершил каминг-аут – сперва поцеловал девушку, а потом – парня.
Это событие изрядно шокировало публику. Поклонники поддерживали любимого исполнителя, однако были и те, кто даже угрожал ему. Позже артист поделился, что впервые влюбился в парня еще в школе. Тогда Константину было 13 лет. Признание в бисексуальности ошеломило и родителей артиста:
- мама, узнав, вместе с ним сидела и плакала, но не осуждала, а поняла;
- папа просто улыбнулся и не расспрашивал ничего.
Важно то, что телеканал M1 не показал каминг-аут исполнителя в эфире. А впоследствии, как заявлял Бочаров, отказался транслировать его новый клип.
Объяснение M1 Дикая история, – телеканал M1 отреагировал на обвинения MELOVIN
Теперь MELOVIN не стесняется своей ориентации и ничего не скрывает. Он не жалеет о своем каминг-ауте, ведь был искренним и откровенным.
Воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес
Слухи о возобновлении отношений между экс-возлюбленными появились через 2 недели после того, как певица разошлась с женихом Алексом Родригесом. В день своего 52-летия, 24 июля, Джей Ло официально объявила о воссоединении с Беном Аффлеком.
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С тех пор они как можно больше времени проводят вместе, не прячась от публики. Даже 17-летняя разлука не потушила их чувств. Влюбленные счастливы и Бен подчеркивал, что во второй раз он не потеряет Дженнифер. Первый светский выход после воссоединения пара сделала на Венецианском кинофестивале.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Венеции / Фото Getty Images
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Венеции / Фото Getty Images
Интересно Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения дали интервью
Артистка не отрицает, что может в четвертый раз выйти замуж. Сейчас в ее отношениях с Аффлеком продолжается романтический период со свиданиями, пылкими поцелуями и путешествиями.
Новый альбом Адель
Весь мир в течение шести лет ждал новый альбом британской исполнительницы. В ноябре Адель презентовала четвертый студийный альбом "30", который посвятила 9-летнему сыну Анджело. В треках рассказала о событиях в 30-летнем возрасте, как об особом периоде жизни.
В новую пластинку вошло 12 композиций:
- Easy on me – премьера состоялась в первую очередь, трек взорвал все музыкальные чарты;
- I Drink Wine, Love Is a Game и Hold On – презентовала на частном концерте в Лос-Анджелесе;
- To Be Loved – посвятила отцу;
- My Little Love – является голосом сына и плачем артистки, переживание ее душевных страданий.
Адель – Easy on me: смотрите видео онлайн
Во всех композициях любимица миллионов воспевает тяжелый период развода, который пришелся на последние 6 лет с ее бывшим мужем Саймоном Конекки, а также рассказывает о моментах материнства и воспитания.