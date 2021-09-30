Придбати квитки на концерт Måneskin можна на сайті Concert.ua, які тримали інтригу три дні. Найпалкіші прихильники італійців перебували в очікуванні, аби першими придбати заповітні квитки. Втім, оновивши сайт о 12:00, сервери "впали", і довелось не один раз оновлювати, аби покупця перенаправило у чергу.

До слова Måneskin їде до України: дата концерту переможців Євробачення-2021



Ажіотаж навколо квитків на концерт Måneskin у Києві / Скриншот з сайту Concert.ua

Редакція 24 каналу теж вирішила спробувати придбати квитки, але опинилась майже 4-тисячним покупцем. Найбільшим щасливцям вдалось першими "просунутись у чергу". Нам відомо, що квитки стартують від 1300 гривень за одного у другій фан-зоні. Аби бути найближчими до музикантів Måneskin, тобто стояти у першій фан-зоні під самою сценою, доведеться викласти 2000 гривень. Більшість квитків розібрали у перші 10 хвилин продажів.



Квитки на концерт Måneskin у Києві / Скриншот з сайту Concert.ua

Квитки за зручніші місця за столиками коштують відповідно дорожче. Зазначимо, що концерт гурту Måneskin відбудеться у нічному клубі Stereo Plaza о 20:00 у Києві.