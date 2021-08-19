Конкурс організовував найбільший незалежний оглядач Євробачення Wiwibloggs. Відтак, українцям дістались дві премії – за "Найкращу сценічну постановку" та "Найкраще використання реквізиту".

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Емоціями від перемоги музиканти Go_A поділились у своєму інстаграмі.

"Євробачення не закінчується ніколи!.. Ми безмежно вдячні всій команді, яка працювала над постановкою номеру! Констянтин Томільченко, Олександр Братковський, Катерина Войнич та інші – ви допомогли нам втілити наші мрії у реальність! Далі буде", – йдеться у дописі.



Go_A переміг у конкурсі Vision Music Awards / Фото з інстаграму Go_A

Музичні успіхи гурту Go_A

На Євробаченні-2021 гурт Go_A отримав 97 балів від суддів з різних країн та 267 балів від глядачів. Таким чином Україна здобула 5 місце у конкурсі, але за глядацькими голосуваннями вони зайняли друге місце.

Трек гурту Go_A для Євробачення-2021 підкорив світові чарти Spotify та iTunes. Пісня SHUM кілька тижнів тому посіла 1 місце у світовому рейтингу вірусних композицій.

Гурт також увійшов у список Billboard 200 та посів 80-ту сходинку з піснею SHUM – це перша україномовна пісня, яка потрапила у рейтинг.

Музиканти зайняли другу сходинку серед 50 найпопулярніших треків США;

Акустичне відео, де солістка Go_A ліпить вареники з вишнями під SHUM, нещодавно зібрало більше мільйона переглядів.

На початку липня пісня SHUM два місяці займала друге місце за кількістю найбільших переглядів серед усіх відео з Євробачення.



Як Go_A підкорювали світ / Інфографіка 24 каналу