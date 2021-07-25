24 липня Джей Ло виповнилося 52 роки. У день народження знаменитість на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала серію фотографій, на одній з яких показала пристрасний поцілунок з обранцем.
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Джей Ло та Бен Аффлек знову разом
Співачка та акторка відсвяткувала день народження з коханим. Обоє чудово провели нас на розкішній яхті й злилися у пристрасному поцілунку. Приголомшливий кадр швидко розлетівся мережею.
Джей Ло позувала на камеру в яскравому купальнику, парео та стильному капелюсі. Бен обіймав кохану в темно-синій сорочці та бежевих штанах.
"52… Що це робить?..", – написала зірка під фото.
Поцілунок Бена Аффлека та Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Джей Ло
Возз'єднання Джей Ло та Бена Аффлека
- Чутки про відновлення стосунків між колишніми нареченими виникли через 2 тижні після того, як співачка офіційно розійшлася з бейсболістом Алексом Родрігесом. На початку травня Бена Аффлека помітили біля будинку артистки в Лос-Анджелесі.
- Алекс Родрігес був шокований такою новиною. Він сподівався, що вдасться пережити кризу в стосунках і залишитися разом, адже вони були заручені та планували весілля.
- Однак Дженніфер не поспішала повертатися до Родрігеса. Натомість вона насолоджувалася часом, який проводила з екскоханим.
- Аффлек і Джей Ло, які розірвали стосунки у 2003 році, разом відпочивали на гірськолижному курорті в Монтані. Там в актора є власне шале.
- Згодом обоє релаксували в маєтку артистки в Маямі.
- У ЗМІ була інформація про те, що Лопес прагне переїхати в Лос-Анджелес, щоб бути ближче до теперішнього обранця. В маєтку на березі океану в Маямі їй все нагадує про Алекса.
- У червні папараці заскочили Дженніфер і Бена за пристрасними поцілунками, після чого стало зрозуміло, що вони все-таки разом.
- Згодом мережею почали ширитися чутки про те, що Аффлек планує освідчитися коханій у її день народження. Наразі невідомо, чи зробив актор другу пропозицію своїй обраниці.
- В одному з інтерв'ю Джей Ло розповідала, що ніколи не була такою щасливою, як зараз.