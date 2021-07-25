24 липня Джей Ло виповнилося 52 роки. У день народження знаменитість на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала серію фотографій, на одній з яких показала пристрасний поцілунок з обранцем.

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Джей Ло та Бен Аффлек знову разом

Співачка та акторка відсвяткувала день народження з коханим. Обоє чудово провели нас на розкішній яхті й злилися у пристрасному поцілунку. Приголомшливий кадр швидко розлетівся мережею.

Джей Ло позувала на камеру в яскравому купальнику, парео та стильному капелюсі. Бен обіймав кохану в темно-синій сорочці та бежевих штанах.

"52… Що це робить?..", – написала зірка під фото.



Поцілунок Бена Аффлека та Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Джей Ло

Возз'єднання Джей Ло та Бена Аффлека