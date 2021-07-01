Щомісяця представники конкурсу Євробачення підбивають підсумки найпопулярніших роликів з конкурсу за всю їхню історію. 30 червня стало відомо про найбільш переглядувані відео червня.

До слова 2 перемоги, 2 другі місця й завжди у фіналі: як Україна щороку підкорює Євробачення

Найпопулярніші пісні Євробачення

Підсумки за травень і червень стали однаково успішними для українців. Перше місце досі займає італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. А от почесну другу сходинку посів український гурт Go_A. Третє місце зайняла представниця Азербайджану Efendi з піснею Mata Hari.

Весь список найпопулярніших відео з Євробачення за червень 2021 року виглядає так:

Італія, Måneskin – Zitti E Buoni, 2021 Україна, Go_A – Shum, 2021 Азербайджан, Efendi – Mata Hari, 2021 Норвегія, Alexander Rybak – Fairytale, 2009 Сербія, Hurricane – Loco Loco, 2021 Росія, Manizha – Russian Woman, 2021 Франція, Barbara Pravi – Voilà, 2021 Фінляндія, Blind Channel – Dark Side, 2021 Росія, Little Big – Uno, 2020 Ісландія, Daði og Gagnamagnið – 10 Years, 2021.

Найпопулярніші відео червня з Євробачення: дивіться онлайн

Зазначимо, що гурт Go_A вже потрапляв у список 10 найкращих виступів Євробачення-2021 за переглядами на YouTube у травні 2021 року.

Музичні успіхи гурту Go_A

На Євробаченні-2021 гурт Go_A отримав 97 балів від суддів з різних країн та 267 балів від глядачів. Через це Україна здобула 5 місце у конкурсі, але за глядацькими голосуваннями вони посіли друге місце.

Трек гурту Go_A для Євробачення-2021 підкорив світові чарти Spotify та iTunes. Пісня SHUM кілька тижнів тому посіла 1 місце у світовому рейтингу вірусних композицій.

Гурт також увійшов у список Billboard 200 та посів 80-ту сходинку з піснею SHUM – це перша україномовна пісня, яка потрапила у рейтинг.

Музиканти зайняли другу сходинку серед 50 найпопулярніших треків США;

Акустичне відео, де солістка Go_A ліпить вареники з вишнями під SHUM, нещодавно зібрало більше мільйона переглядів.



Як Go_A підкорюють світ / Інфографіка 24 каналу