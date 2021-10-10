Новий вихід Лопес та Аффлека

9 жовтня в Нью-Йорку відбулась прем'єра фільму "Остання дуель". Гостями прем'єри стали не тільки продюсери та виконавці ролей, але і їхні половинки. Так, на заході разом з'явилися Бен Аффлек та Дженніфер Лопес.

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Знаменитості позували в об'єктивах фотографів в обіймах. Вони ніжно дивилися один на одного та цілувалися, прикриваючись клатчем.

На прем'єру фільму Бен Аффлек одягнув темний смокінг та білу сорочку, довершивши образ туфлями.



Бен Аффлек та Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Образ Дженніфер Лопес

Артистка постала перед камерами в бездоганному образі. Зірка одягнула стильний комплект коричневого кольору з блискітками від бренду Herve Leger. Він складався з обтислого топа на довгий рукав та спідниці довжини максі з відвертим вирізом до стегон. Вбрання вдало підкреслювало фігуру співачки та її підтягнутий живіт.

Такий одяг Дженніфер Лопес поєднала з босоніжками в тон на високих підборах, а також клатчем. Образ доповнювали аксесуари: масивні коштовні каблучки та сережки-підвіски.

Верхні пасма знаменитість зібрала ззаду, а решта розпустила. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж в коричневих тонах. Дженніфер Лопес підкреслила очі тінями й нафарбувала губи блиском.



Бен Аффлек та Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Попередні виходи пари

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес не так давно оголосили свої стосунки офіційними, а тому на заходах побували лише двічі.