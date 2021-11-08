Прощання пари було дуже романтичним – як у кіно. Жінка була одягнена у шубу зі штучного хутра, а Бен – у класичне чорне пальто. Зірка була без макіяжу, тому закохані, ймовірно, приїхали разом тільки-но з будинку.
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Вони міцно обіймали один одного і так цілувались, наче бачились востаннє. Бен Аффлек все ніяк не хотів відпускати жінку на літак. У ЗМІ повідомляють, що "місто ангелів" Дженніфер залишила лише на кілька днів. Після невеликої поїздки вона повинна повернутись до Каліфорнії, щоб знову возз'єднатись з Беном.
Що відомо про роман Лопес та Аффлека
- Тільки-но жінка розійшлась зі своїм нареченим Алексом Родрігес, співачка почала проводити час з Беном Аффлеком. Спочатку друзі пари підозрювали, що такі відносини – лише дружні.
- Але вже згодом знаменитостей бачили разом на відпочинку, тому у ЗМІ "посіялись" чутки про роман. У червні 2021 року журналісти підловили закоханих за поцілунками. Відтак стало відомо, що пара зійшлась знову після 20 років тому – колись вони навіть були заручені.
- Дженніфер Лопес та Бен Аффлек перестали приховувати свої стосунки від шанувальників після відпочинку у Франції. Та цілковито офіційним роман став на Венеційському кінофестивалі. Пара вперше вийшла у світ у розкішних образах.
- В одному з інтерв'ю актор Бен Аффлек зізнався, що після відновлення стосунків з Джей Ло він почувається найщасливішим у світі.