Прощання пари було дуже романтичним – як у кіно. Жінка була одягнена у шубу зі штучного хутра, а Бен – у класичне чорне пальто. Зірка була без макіяжу, тому закохані, ймовірно, приїхали разом тільки-но з будинку.

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Фото закоханих можете переглянути тут.

Вони міцно обіймали один одного і так цілувались, наче бачились востаннє. Бен Аффлек все ніяк не хотів відпускати жінку на літак. У ЗМІ повідомляють, що "місто ангелів" Дженніфер залишила лише на кілька днів. Після невеликої поїздки вона повинна повернутись до Каліфорнії, щоб знову возз'єднатись з Беном.

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