Європейська публіка красномовно сказала своє слово – на Євробаченні-2021 гурт Go_A посів друге місце у глядацькому голосуванні. Однак, схоже, головний успіх музикантів лише попереду, адже їхній трек SHUM стрімко набирає обертів.

До теми Переможці Євробачення-2021 продовжують захоплюватися Go_A: фото

На особистій сторінці музиканти поділилися новими досягненнями – пісня SHUM б'є рекорди музичних сервісів Spotify та iTunes. Україномовний трек увійшов до TOP 10 в категорії Worldwide Songs, де тримається на 8 сходинці. Успіх в групі European Songs ще потужніший – TOP 5.

Разом з тим SHUM – перша україномовна пісня, що потрапила у глобальний чарт Spotify TOP 200. Зараз трек займає 69 позицію.

Гурт Go_A давно завоював прихильність користувачів сервісу Spotify. Напередодні гранд-фіналу Євробачення-2021 пісня SHUM залетіла на 5 сходинку світового рейтингу, а після перемоги гурту Måneskin, який назвав своїми фаворитами українців, трек займав перше місце в рейтингу Spotify в Італії, Австралії, Литві, Нідерландах, Бельгії, Ізраїлі, Ісландії та Данії.

Як пісня SHUM гурту Go_A підкорила світ: