Європейська публіка красномовно сказала своє слово – на Євробаченні-2021 гурт Go_A посів друге місце у глядацькому голосуванні. Однак, схоже, головний успіх музикантів лише попереду, адже їхній трек SHUM стрімко набирає обертів.
До теми Переможці Євробачення-2021 продовжують захоплюватися Go_A: фото
На особистій сторінці музиканти поділилися новими досягненнями – пісня SHUM б'є рекорди музичних сервісів Spotify та iTunes. Україномовний трек увійшов до TOP 10 в категорії Worldwide Songs, де тримається на 8 сходинці. Успіх в групі European Songs ще потужніший – TOP 5.
Разом з тим SHUM – перша україномовна пісня, що потрапила у глобальний чарт Spotify TOP 200. Зараз трек займає 69 позицію.
Гурт Go_A давно завоював прихильність користувачів сервісу Spotify. Напередодні гранд-фіналу Євробачення-2021 пісня SHUM залетіла на 5 сходинку світового рейтингу, а після перемоги гурту Måneskin, який назвав своїми фаворитами українців, трек займав перше місце в рейтингу Spotify в Італії, Австралії, Литві, Нідерландах, Бельгії, Ізраїлі, Ісландії та Данії.
Як пісня SHUM гурту Go_A підкорила світ:
- Після першого півфіналу австралійка переспівала пісню Go_A для Євробачення-2021. Montaigne проникливо виконала SHUM та запитала українських фанів про свою вимову.
- Переможці Євробачення-2021 оцінили виступ Go_A та навіть заспівали SHUM. Рокери Måneskin продовжують захоплюватися українським колективом. Солісту сподобалася ще одна композиція Go_A – "Веснянка".
- Учасники Євробачення-2021 від Росії, Італії, Швейцарії, Бельгії та Ісландії не могли втриматися на місці під час виступу Go_A у фіналі. Вони запалювали у "зеленій кімнаті" та за лаштунками.