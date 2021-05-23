От і завершився яскравий фінал Євробачення-2021, що відбувся 22 травня у Роттердамі. За звання найкращого та головний кубок пісенного проєкту змагались 26 країн. Перша десятка фіналістів визначилася 18 травня, друга – під час другого півфіналу, 18 травня. Шість фіналістів, які боролися за перемогу, замикали країни-засновники Євробачення та країна-господар.

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Хто переміг на Євробаченні-2021

У фіналі одного із найпрестижніших конкурсів світу музики Євробачення-2021 перемогу здобув гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. За прогнозами букмекерів, представник Італії одразу визначався як переможець, адже перебував на першій позиції списку і був фаворитом у глядачів.

Після оголошення результатів пісенного конкурсу, згідно з традицією, переможець виконав свою композицію ще раз.

Måneskin – Zitti e buoni: дивитись відео переможця Євробачення онлайн

Що відомо про фінал Євробачення-2021

22 травня на нідерландській арені Ahoy відгримів такий довгоочікуваний фінал Євробачення-2021. До складу фіналістів увійшли 10 учасників першого півфіналу, 10 з другого і 6 країн, які автоматично пройшли у фінал, адже це держави-засновниці конкурсу і країна-господарка.

З першого півфіналу до фіналу потрапили: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія, Україна. Згідно з результатами другого півфіналу на сцені фіналу Євробачення-2021 виступали: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступили одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Нідерланди потрапили одразу у фінал як країна-господар. Нідерландським представником став співак Жангю Макрой з піснею Birth of a New Age, він виступив під номером 23.