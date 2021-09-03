Після тріумфу на Євробаченні колектив активно гастролює. Måneskin стали бажаними гостями у різних країнах світу. Днями гурт виступив у Москві.

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Måneskin танцювали під Go_A

Колектив не приховував, що фаворитами Євробачення вважає український гурт Go_A. Раніше Måneskin переспівували SHUM, з якою Go_A підкорювали пісенний конкурс. В останню ніч перебування в Москві у таксі італійці на повну гучність слухали пісню SHUM і танцювали. Це неабияк сподобалося шанувальникам.

Італійці підставили MARUV

На закритому концерті, який відбувся 31 серпня, також мала виступати співачка MARUV. Її виступ постійно відкладали, а потім взагалі відмовилися від нього. В останній момент Måneskin вирішили, що концерт даватимуть лише вони. Про це повідомив телеграм-канал Super.ru.

Зазначимо, MARUV – українська співачка, проте вона продовжує гастролювати в Росії. Вона отримує російські нагороди, записує дуети з тамтешніми артистами, стає гостею та суддею різноманітних телешоу. Це ще одна гастролерка, яка зрадила рідну країну.