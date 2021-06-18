Григорій Чапкіс був великою постаттю у царині українського танцю. Танцюрист мав яскравий життєвий шлях і прожив 91 рік. За весь цей час Чапкіс встиг отримати безліч нагород за свої досягнення й вклад у танцювальне мистецтво.
До слова Великий приклад для всіх, – зірки коментують смерть Григорія Чапкіса
В останню путь Григорія Чапкіса проводжають у Національній Філармонії України, що на Володимирському узвозі, хоча попередньо місцем прощання розглядали Клуб Кабінету Міністрів України. Церемонія прощання розпочалася об 11 годині. Легендарного балетмейстера поховають на Байковому кладовищі.
Попрощатись з батьком приїхали син Грег і донька Лілія. Також присутня онука Анна Сафрончик, рідні з усього світу, друзі, колеги. Донька важко переживає смерть тата, не може стримати сліз. Її підтримують рідні.
Прощання з Григорієм Чапкісом
Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua
Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua
Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua
Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua
Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua
Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua
Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua
Влад Яма на похороні Григорія Чапкіса / Фото телеграм-каналу "Life.Сегодня"
Влад Яма на похороні Григорія Чапкіса / Фото телеграм-каналу "Life.Сегодня"
Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото телеграм-каналу "Life.Сегодня"
Володимир Зеленський на похороні Григорія Чапкіса / Фото ТСН.ua
Що відомо про смерть видатного танцюриста Григорія Чапкіса
- Ще узимку 2021 року Григорій Чапкіс багато хворів і навіть тричі потрапляв до реанімації. Хоч артист і підлікувався, але недуга сильно підірвала його здоров'я.
- 13 червня син хореографа Грег у своєму інстаграмі повідомив, що його батько – Григорій Чапкіс помер.
- Також Грег додав, що причиною смерті стала старість. Чоловік ствердив, що в тата "усе почало відмовляти".
- В останні дні життя артиста підтримували його донька Лілія та дружина Міла.