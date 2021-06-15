Про успіхи етнофольк-гурту повідомили представники гурту в інстаграмі.

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"НаШУМіли у топ-50 популярних треків у США. Зараз SHUM розміщений на другій сходинці і продовжує лунати з усіх куточків світу", – йдеться в дописі.

Реакція мережі

Фанати неабияк зраділи такій новині, а зірка ісландського гурту Daði & Gagnamagnið – Даді Фрейр, який разом з колективом зайняв 4 місце на Євробаченні, зрадів за своїх колег і написав: "Так!!!". Він, до слова, перед конкурсом заразився на COVID-19 і пробув на самоізоляції, поки на шоу показували відео його репетиції. Інші прихильники зазначили, що сусідство у чарті з італійцями є не випадковим і обов'язково повинне завершитись колаборацією.

"Який чудовий топ-2!";

"Вітаємо! Таке сусідство в чаті просто повинно вилитися в спільній трек!";

"Добре, добре, це був я, просто не міг перестати слухати";

"Яка чудова двійка! Надсилаю вам любов з Італії!";

"Вітаю! Ви група, яка показує український народ та нашу мову, ви великі молодці, вами пишаються мільйони";

"Вітаю! Слухаю вас із Бразилії";

"Заслужено!";

"Так пишаюсь вами".

Варто додати, що Катерина Павленко, солістка гурту Go_A вже коментувала бажання фанатів створити спільний трек з італійським гуртом Måneskin. Що вони, що італійці хочуть колаборації, але наразі на заваді стоять юридичні питання, оскільки музиканти – з різних студій, тому створення спільного хіта є нелегкою справою.

Як Go_A підкорює світ

Зазначимо, що на Євробаченні-2021 гурт Go_A отримав 97 балів від суддів з різних країн та 267 балів від глядачів. Через це Україна здобула 5 місце у конкурсі, але за глядацькими голосуваннями вони посіли друге місце.

Трек гурту Go_A для Євробачення-2021 підкорив світові чарти Spotify та iTunes. Пісня SHUM кілька тижнів тому посіла 1 місце у світовому рейтингу вірусних композицій.

Гурт також увійшов у список Billboard 200 та посів 80-ту сходинку з піснею SHUM – це перша україномовна пісня, яка потрапила у рейтинг.

Go_A також увійшов у список 10 найкращих виступів Євробачення-2021 за переглядами на YouTube.



Як Go_A підкорюють світ / Інфографіка 24 каналу