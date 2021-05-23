Пісенний конкурс Євробачення-2021 "нашумів" на весь світ своїми неймовірними виступами, здібними і талановитими учасниками й незабутньою атмосферою. Однак, все хороше має властивість завершуватись. Так, 22 травня відбувся фінал грандіозного музичного шоу, кубок якого здобули конкурсанти з Італії – гурт Måneskin.

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Що відомо про Måneskin – переможця Євробачення-2021?

Італійський гурт Måneskin, який виборов золото і тріумф Євробачення-2021, став знаменитим у 2017 році. Виконавці вирішили спробувати себе на італійському X Factor, де посіли 2 місце. У списку досягнень групи також є перемога на відомому музичному фестивалі Sanremo-2021, після якої вони вирушили на Євробачення.

На сцені фіналу рокери виконали свою "платинову" пісню Zitti e buoni, що означає "сидіть тихо і будьте слухняними".



Італія перемогла на Євробаченні-2021

Måneskin виступає у специфічній суміші жанрів реп-року, фанк-року, глем-року і стоунер-року. До складу гурту входять 4 учасників, які були знайомі ще зі школи, де й прийняли рішення створити музичний колектив. Це головний вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торки.

Måneskin на Євробаченні-2021: дивитись виступ онлайн

Назва гурту має цікаву історію, а вигадала її Вікторія Де Анжеліс на прохання інших учасників. Басистка за походженням наполовину данка, тому хлопці попросили її навести декілька слів з її мови, щоб придумати назву групи. Так і з'явився Måneskin, що у перекладі з данської означає "місячне світло".

24 листопада 2017 року за підтримки Sony Music Måneskin випустили дебютний сингл Chosen, який набрав шаленої популярності і займав 2 місце в італійському чарті. Пісня увійшла в мініальбом з аналогічною назвою, який гурт презентував у середині грудня 2017 року.

Як пройшло Євробачення-2021

Грандіозний фінал Євробачення-2021, що відгримів 22 травня залишив глядачам лише найприємніші враження. На сцені Нідерландів гідно виступили усі 26 країн. Нагадаємо вам, що з першого півфіналу у фінал пройшли: : Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та наша Україна.

Другий півфінал не став розчаруванням, адже тут яскраво виступили і пройшли далі такі країни: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

Попри цих виконавців, у деяких конкурсантів були привілегії, адже вони одразу потрапили до лави фіналістів – це країни, що заснували Євробачення: Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина і Франція. До їхнього списку також включили Нідерланди, які проводили шоу, і згідно з правилами теж автоматично перейшли у фінал.