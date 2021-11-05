Президентська кампанія Каньє Веста, яку він розгорнув влітку 2020 року, зруйнувала його шлюб зі світською левицею Кім Кардашян. Зірки намагались врятувати свій союз, однак, розсварившись ущент, вирішили розійтись офіційно. Як з'ясувалось, шлюборозлучний процес досі не завершився.

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У новому інтерв'ю Каньє Вест проговорився, що вони з Кім досі чоловік і дружина. Він нібито не бачив документи про розлучення.

Вона все ще моя дружина, ніяких документів немає,

– оголосив репер.

Ба більше, артист, який офіційно змінив ім'я на Ye, запевнив, що не був ініціатором розлучення. Він хоче повернути Кім Кардашян і виховувати чотирьох дітей у повноцінній сім'ї.

"Мої діти хочуть, щоб їхні батьки залишилися разом. Я хочу, щоб ми були разом", – додав знаменитість.

Кім Кардашян і Каньє Вест з дітьми / Фото з інстаграму світської левиці

Додамо, поки Каньє Вест розмірковує, як повернути Кім Кардашян, вона весело проводить час на побаченні з колишнім Аріани Гранде Пітом Девідсоном. Тиждень тому, 29 жовтня, зірок заскочили на американських гірках, коли ті трималися за руки. Щоправда, інсайдери стверджують, що між ними лише дружба.

Каньє Вест не вперше хоче повернути Кім Кардашян: