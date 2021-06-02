22 травня у Роттердамі гурт Go_A захопив європейську спільноту. Майже через півтора тижня після того, як група зайняла 5 місце на Євробаченні-2021, пісня SHUM залетіла в престижний світовий музичний чарт Billboard.

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Пісня Go_A для Євробачення-2021 потрапила у чарт Billboard

Композиція SHUM, яку група Go_A виконувала на музичному конкурсі в Роттердамі, посіла 80 місце у рейтингу Billboard Global 200 excl US. При цьому пісня переможця – італійського рок-гурту Måneskin зайняла 11 місце.

Важливо, що вперше в історії у світовий чарт Billboard потрапив трек повністю українською мовою.

Додамо, що чарт очолює новий хіт K-pop групи BTS – Butter.



Чарт Billboard / Скриншот з сайту

Як Go_A підкорює світ