Дружина принца Гаррі – Меган Маркл розповіла вражаючі подробиці стосунків з Кейт Міддлтон. Вона зізналася, що герцогиня Кембриджська доводила її до сліз. Це сталося напередодні весілля Гаррі та Меган.

В ефірі американського телеканалу CBS транслювали велике інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, де вони розсекретили подробиці життя у королівській сім'ї.

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Зокрема, Меган Маркл розповіла правду про стосунки з дружиною принца Вільяма – Кейт Міддлтон.

Меган Маркл про стосунки з Кейт Міддлтон

Нагадаємо, раніше ЗМІ ширилася інформація про те, що Меган довела Кейт до сліз під час підготовки до весілля.

Ні. Я не змушувала Кейт плакати. Все було навпаки. І я кажу це не для того, щоб когось принизити. Це був справді дуже важкий тиждень підготовки до весілля. Вона чомусь була чимось дуже засмучена. Після інциденту визнала провину, вибачилася, подарувала мені квіти та листівку. І вона зробила те, що зробила б я, якби знала, що комусь завдала шкоди. Просто взяла відповідальність за це,

– розповіла Маркл.

"По-справжньому шокуючим було те, що через 6-7 місяців після нашого весілля в пресі з'явилася інформація, у якій йшлося про те, що я змусила Кейт плакати. Навіть якщо таке сталося б, то я б не хотіла, щоб про це знали всі. За декілька днів до весілля вона була засмучена чимось, що стосувалося його. Питання стосувалося суконь дівчаток, які мали нести квіти. І це заставило мене плакати, вона ранила мої почуття", – поділилася Меган.

Дружина принца Гаррі додала, що не тримає зла на герцогиню Кембриджську: "Було важко пережити те, що мене звинуватили в тому, чого я не робила. В жодного разі я не ділюся історією про Кейт, щоб принизити її. Гадаю, для людей важливо знати правду. Сподіваюся, що вона хотіла б виправити це. Кетрін – хороша людина, але дуже багато з того, що я бачила, є полярним: якщо ви любите мене, то маєте ненавидіти її; якщо ви любите її, вам потрібно ненавидіти мене".

Під час розмови Опра Вінфрі пригадала заголовки в пресі, де Меган порівнювали з Кейт. Йшлося про те, що Міддлтон хвалили за те, що вона міняє підгузки дітям, заколисує їх, а Маркл не робить цього "через гордість чи марнославство". Дружина принца Гаррі заявила, що не знає, чому для неї та Кейт створюють певні стандарти: "ЗМІ хочуть створити історію про героя та злодія".