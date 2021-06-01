На офіційному ютуб-каналі міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2021 опублікували 10 відео виступів, що набрали найбільше переглядів серед усіх. Пісня українського гурту Go_A опинилась на 2 місці. Зараз кількість переглядів на ролику виступу налічує понад 11 мільйонів.
Це цікаво Go_A вперше після Євробачення виступили у Києві
Go_A завойовує рейтинги YouTube
На 1 місці відповідно опинилося відео виступу переможця – італійського рок-гурту Måneskin. Натомість останнє, тобто 10 місце, посіла Ісландія і гурт Daði og Gagnamagnið. Соліст групи підхопив коронавірус перед другим півфіналом, тож учасники не змогли виступити на Євробаченні наживо. У залі показали відео їхньої генеральної репетиції.
10 найкращих виступів за переглядами на YouTube
- Італія Måneskin – Zitti E Buoni
- Україна Go_A – SHUM
- Росія Manizha – Russian Woman
- Азербайджан Efendi – Mata Hari
- Сербія Hurricane – Loco Loco
- Франція Barbara Pravi – Voilà
- Швейцарія Gion's Tears – Tout l’Univers
- Кіпр Elena Tsagrinou – El Diablo
- Фінляндія Blind Channel – Dark Side
- Ісландія Daði og Gagnamagnið – 10 Years
10 найкращих виступів за переглядами на YouTube: дивіться відео онлайн
Як Go_A підкорює світ
- У Роттердамі, у фіналі конкурсу Go_A отримали 97 балів від суддів з різних країн та 267 балів від глядачів. Україна здобула 5 місце у конкурсі, але за глядацькими голосуваннями вони посіли друге місце.
- Трек гурту Go_A для Євробачення-2021 підкорює світові чарти Spotify та iTunes. Пісня SHUM посіла 1 місце у світовому рейтингу вірусних композицій.
- Колектив планує колаборації та спільні концерти разом із переможцем конкурсу, гуртом Måneskin та з представниками інших країн, які в захопленні від виступу української групи.