На офіційному ютуб-каналі міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2021 опублікували 10 відео виступів, що набрали найбільше переглядів серед усіх. Пісня українського гурту Go_A опинилась на 2 місці. Зараз кількість переглядів на ролику виступу налічує понад 11 мільйонів.

Це цікаво Go_A вперше після Євробачення виступили у Києві

Go_A завойовує рейтинги YouTube

На 1 місці відповідно опинилося відео виступу переможця – італійського рок-гурту Måneskin. Натомість останнє, тобто 10 місце, посіла Ісландія і гурт Daði og Gagnamagnið. Соліст групи підхопив коронавірус перед другим півфіналом, тож учасники не змогли виступити на Євробаченні наживо. У залі показали відео їхньої генеральної репетиції.

10 найкращих виступів за переглядами на YouTube

  1. Італія Måneskin – Zitti E Buoni
  2. Україна Go_A – SHUM
  3. Росія Manizha – Russian Woman
  4. Азербайджан Efendi – Mata Hari
  5. Сербія Hurricane – Loco Loco
  6. Франція Barbara Pravi – Voilà
  7. Швейцарія Gion's Tears – Tout l’Univers
  8. Кіпр Elena Tsagrinou – El Diablo
  9. Фінляндія Blind Channel – Dark Side
  10. Ісландія Daði og Gagnamagnið – 10 Years

10 найкращих виступів за переглядами на YouTube: дивіться відео онлайн

Як Go_A підкорює світ

  • У Роттердамі, у фіналі конкурсу Go_A отримали 97 балів від суддів з різних країн та 267 балів від глядачів. Україна здобула 5 місце у конкурсі, але за глядацькими голосуваннями вони посіли друге місце.
  • Трек гурту Go_A для Євробачення-2021 підкорює світові чарти Spotify та iTunes. Пісня SHUM посіла 1 місце у світовому рейтингу вірусних композицій.
  • Колектив планує колаборації та спільні концерти разом із переможцем конкурсу, гуртом Måneskin та з представниками інших країн, які в захопленні від виступу української групи.