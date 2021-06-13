Про смерть Григорія Чапкіса повідомили у близькому оточенні легендарного хореографа. Відомо, що раніше танцюрист декілька разів потрапляв до рук лікарів через запалення легенів й перебував у реанімації, бо мав важкий стан здоров'я.
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Точну причину смерті наразі не називають. Син Чапкіса Грег вже відреагував на трагедію, розмістивши історію в інстаграмі.
Реакція сина Чапкіса / Скриншот з інстаграму
Чапкіс тривалий час хворів
- У грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Йому було важко дихати, однак результати на коронавірус були негативними.
- Перед Новим роком Чапкіса виписали з лікарні. Проте 6 січня танцівника знову госпіталізували. Річ у тім, що він недолікував запалення легень.
- Наприкінці січня Чапкіс розповів, що його стан був невтішний.
- Коли танцюрист втретє потрапив до лікарні, йому скувало спину і ноги.
Що відомо про Григорія Чапкіса
- Григорій Чапкіс був великою постаттю у світі танцю і хореографії України.
- Відомо, що чоловік був головним балетмейстром ансамблю бального танцю "Натхнення", а також заснував власну Школу танців Чапкіса. Хореограф займався світською діяльністю й був одним із членів журі шоу "Танці з зірками".
- За свій вклад у культурний розвиток країни, Григорій Чапкіс має звання Народного артиста України та раніше отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.
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