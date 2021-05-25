Після перемоги на Євробаченні-2021, італійці з рок-гурту Måneskin стали чи не найобговорюванішими музичними виконавцями весни. Фаворити глядачів і суддів отримали за свою пісню Zitti e buoni 524 бали. Таку шалену підтримку гурт дістав через епатажні образи, "перцеву" пісню й, звичайно, ж через яскравого головного вокаліста Даміано Давида.

Актуально Переможець Євробачення-2021: біографія гурту Måneskin

Що відомо про Даміана Давида: біографія

Учасник групи Måneskin Даміано Давид народився 8 січня 1999 року, у Римі. Про рідню музиканта відомо небагато. Його батьки працюють бортпровідниками, а також він має рідного брата, який називається Якопо. Освіту хлопець здобував у рідному Римі, у ліцеї імені Джона Кеннеді. Однак, запалавши музикою й вирішивши присвятити їй весь свій час, бунтар Даміано покинув навчання.



Біографія Даміано Давида / Фото Getty Images

Спочатку хлопець хотів займатись поп-музикою, але, коли одного разу спробував зіграти рок, то назавжди залишив цю ідею. У 15-річному віці Даміано Давид разом із іншими учасниками – Вікторією Де Анжеліс, Томасом Раджі і Ітаном Торки засновують власний гурт, який називають Måneskin, що у перекладі з данської означає "місячне сяйво". Цікаво, що усі рокери є однокласниками.



Даміано Давид з групою Måneskin перемогли на фестивалі музики Sanremo / Фото Getty Images

Перші публічні виступи Måneskin робили у якості вуличних музикантів, просто посеред історичного центру Риму. У 2017 році рок-виконавці вирішили показати себе цілій Італії й спробували свої сили в 11-му сезоні шоу X-Factor. Дійшовши до фіналу й виборовши друге місце, виконавці отримали велику популярність серед аудиторії.

У самого Даміано після участі в X-Factor з'явилось багато пошановувачів. Зараз у нього 2,1 мільйона підписників в Інстаграм. Там Даміано ділиться світлинами у ретро-стилі.

Особисте життя Даміано Давида

До недавнього часу не було багато інформації про особисте життя головного вокаліста Måneskin. Після кадрів, де Давид взнає про перемогу їхнього гурту на Євробаченні-2021, й цілує барабанщика Ітана Торки та гітариста Томаса Раджі у губи, мережею почали ширитись чутки про орієнтацію рокера.

Однак, Даміано все заперечив і розповів, що вже чотири роки зустрічається із моделлю Джорджією Солері. Спільні фото пари у мережі ще не з'являлись.

Що відомо про участь гурту Måneskin на Євробаченні-2021

Фінал Євробачення-2021 відбувся у Роттердамі в Нідерландах 22 травня. За перемогу у фіналі змагалися 26 виконавців. Від журі Måneskin отримали 206 балів, а від глядачів 318.

Євробачення-2021 Måneskin отримали 206 балів, а від глядачів 318. Після перемоги рокерів на конкурсі мережею розлетілося відео, де Даміано Давид поводився дещо дивно. Камери підловили його в "зеленій кімнаті" в той момент, коли він нахилився за розбитим келихом. Фанам же здалося, що Даміано Давид нюхав кокаїн.



Вокаліст дуже обурився, коли почув припущення, що він вживає наркотики й демонстративно зробив драг-тест, який довів, що музикант не вживав заборонених речовин.

Виступ Måneskin на Євробаченні-2021: дивитись онлайн