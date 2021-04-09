Герцог Единбурський принц Філіп помер зранку 9 квітня 2021 року. Чоловік був найстарішим чоловік британської королівської сім'ї, а разом з дружиною Єлизаветою II перебував у найстарішою за віком подружжю правлячого монарха Великої Британії.

Життя чоловіка монарха було насиченим від самого початку – чоловік народився у Греції, але через вигнання та низку інших причин він жив та навчався у багатьох країнах Європі. Останньою та вирішальною точкою у його житті стала Велика Британія, де він познайомився із майбутньою королевою Великої Британії Єлизаветою II.

До слова Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II

Листування у коледжі з донькою правлячого короля Георга VI завершилось коханням та шлюбом. У 1946 році Філіп попросив у короля дозволу одружитися зі спадкоємицею престолу. Пара одружилась восени у 1947 році, згодом у них народилось 4 дітей. Принц Філіп та його дружина мали насичене і часто нелегке життя – чоловік любив шумні компанії та увагу жінок. Але титул та обов'язки його також змушували виконувати і роботу чоловіка монарха.

Фото з життя принца Філіпа

Пропонуємо переглянути кілька фотографій із життя принца Філіпа.

Варто знати Помер принц Філіп: біографія монарха



1-річний принц Філіп демонструє квіти вдома, липень 1922 року / Фото Getty Images



Принц Філіп (другий ліворуч) у школі з однокласниками / Фото Getty Images



Школяр-Філіп готується до вистави у школі, 1935 рік / Фото Getty Images



Принц Філіп у Королівській школі морських офіцерів, 1947 рік / Фото Getty Images



Щасливі принц Філіп і Єлизавета II після оголошення про заручини 10 липня 1947 року / Фото Getty Images



Весілля принца Філіпа і Єлизавети II, 20 листопада 1947 року / Фото Getty Images



Принц Філіп після тренувань на гвинтокрилі, 1953 рік / Фото Getty Images



Принц Філіп з дружиною та дітьми Чарльзом, Анною і Ендрю у Шотландії, 1960 рік / Фото Getty Images



Сімейне фото: принц Філіп, Єлизавета II та їхні діти: Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард, 1972 рік / Фото Getty Images



Принц Філіп з дружиною Єлизаветою II на сафарі у Замбії, 1979 рік / Фото Getty Images



Принц Філіп з донькою принцесою Анною на кінних змаганнях, 1980 рік / Фото Getty Images



Принц Філіп на весіллі в старшого сина принца Чарльза і принцеси Діани, 29 липня 1981 рік / Фото Getty Images



Принц Філіп з зірками Чикаго у театрі Лондона, 1999 рік / Фото Getty Images



Принц Філіп із сім'єю на другому весіллі сина принца Чарльза, 2005 рік / Фото Getty Images



Принц Філіп та Єлизавета II на романтичній фотосесії в честь річниці весілля, 2007 рік / Фото Getty Images