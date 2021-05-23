Відомо, що голосування у фіналі Євробачення щороку відбувається за наступним принципом: 50% голосів забезпечує журі конкурсу, тобто кожна країна-учасник віддає конкурсантам від 1 до 12 балів, а також 50% голосів глядачів, які відправляють смс-повідомлення, телефонують або голосують у мобільному застосунку.
Важливо Україна на Євробаченні-2021: яке місце Go_A посіли у фіналі
Результати голосування за Україну
У 2021 році Україна мала би всі шанси зайняти друге місце у конкурсу, якби у конкурсі враховувались лише голосування глядачів. Оскільки загальний бал від журі склав 97 балів, в той час як бал від глядачів – 267! Більшу кількість балів від фанатів зміг отримати лише італійський гурт-переможець Євробачення-2021 Måneskin – 318 балів.
Але через те, що журі дали невелику кількість балів Україні, то загальний бал склав 364. В той час як в Італії – 524, у Франції – 499, Швейцарії – 432 і в Ісландії – 378.
Зверніть увагу Результати голосування Євробачення-2021
Згідно з результатами лише глядацького голосування, то список лідерів Євробачення-2021 був би наступним:
- Італія – 318 балів
- Україна – 267 балів
- Франція – 251 балів
- Фінляндія – 218 балів
- Ісландія – 180 балів
- Швейцарія – 165 балів
- Литва – 165 балів
Реакція мережі
Глядачі Євробачення-2021 та прихильники гурту Go_A в інстаграмі зазначають, що бали від суддів вже давно негативно впливають на загальні результати конкурсантів з різних країн. Адже дуже часто країни віддають бали не за талант виконавця, а за "сусідство" чи інші дружні стосунки:
- "Глядачі своє слово сказали дуже красномовно. А в журі якесь панібратство між сусідами";
- "Судді знову відзначились";
- "Треба прибирати те голосування журі, справедливо проголосували лічені країни! Треба, щоб глядачі все вирішували! Дякую нашому неймовірному гурту! Ви найкращі!!! Прекрасні, неповторні!";
- "Для мене перше місце розділили Måneskin і Go_A! За перших я голосовала смс-повідомленням, а за других – душою і серцем! Судді знову проголосували нечесно. Як і в 2018 році Меlovin за глядацьким голосуванням посів 7 місце";
- "Глядачів не купиш!";
- "Це дуже крутий результат!!!! Якби не жюрі...";
- "Ох!!! Та вони заслуговували щонайменше на 2 місце!!! Але жюрі вело себе не набагато краще, ніж у 2018";
- "А також 2 місце у першому півфіналі!!!";
- "І це шикарний результат! Другі з-поміж усіх. Нашуміли добряче. Конопелечки сіють в кожній країні тепер".