Відомий український співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) "наробив шуму" після того, як здійснив камінг-аут. Та він продовжує ділитися відвертими зізнаннями.

До слова MELOVIN спантеличив Катерину Кухар: артист подарував балерині справжнє серце

Як MELOVIN зізнався в орієнтації матері

Виконавець розповів, що для нього важливий не так камінг-аут на Atlas Weekend, як щира розмова з батьками. Вона відбулась під час відпочинку в Карпатах, наприкінці 2020 року. До цього співак хвилювався та не міг ні з ким поділитися емоціями.

Ми сиділи, плакали разом з нею. Була дуже така крута підтримка з фразою: "Ти для мене перше, єдине й останнє". І для мене нічого не важливо. Я такий, сидів, теж ось це от соплі підтирав наждачкою,

– вразив MELOVIN.



MELOVIN з мамою / Фото з інстаграму MELOVIN

Як тільки знаменитість отримав можливість показати себе справжнього, усі його переживання та страхи відійшли.

"Хочеш, одягни каблуки, хочеш не одягай каблуки. Хочеш, одягни жіноче боді. Що хочеш, те й роби. Але просто роби так, щоб не йти проти закону України. Мені немає, що приховувати. Я вільна зовсім людина і це надає якихось крил", – підкреслив артист.

Камінг-аут MELOVIN: коротко