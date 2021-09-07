Відомий український співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) "наробив шуму" після того, як здійснив камінг-аут. Та він продовжує ділитися відвертими зізнаннями.
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Як MELOVIN зізнався в орієнтації матері
Виконавець розповів, що для нього важливий не так камінг-аут на Atlas Weekend, як щира розмова з батьками. Вона відбулась під час відпочинку в Карпатах, наприкінці 2020 року. До цього співак хвилювався та не міг ні з ким поділитися емоціями.
Ми сиділи, плакали разом з нею. Була дуже така крута підтримка з фразою: "Ти для мене перше, єдине й останнє". І для мене нічого не важливо. Я такий, сидів, теж ось це от соплі підтирав наждачкою,
– вразив MELOVIN.
MELOVIN з мамою / Фото з інстаграму MELOVIN
Як тільки знаменитість отримав можливість показати себе справжнього, усі його переживання та страхи відійшли.
"Хочеш, одягни каблуки, хочеш не одягай каблуки. Хочеш, одягни жіноче боді. Що хочеш, те й роби. Але просто роби так, щоб не йти проти закону України. Мені немає, що приховувати. Я вільна зовсім людина і це надає якихось крил", – підкреслив артист.
Камінг-аут MELOVIN: коротко
- 5 липня MELOVIN оголосив себе бісексуалом під час виступу на Atlas Weekend. Він поцілував дівчину, а потім хлопця, згодом обгорнувся прапором ЛГБТ.
- Виконавець зізнався, що після камінг-ауту почав отримувати погрози та повідомлення з критикою. Він також заперечив, що оголошення своєї орієнтації було хайпом.
- Артист розповідав, як вперше закохався у хлопця. З ним він познайомився у мережі, де часто листувався. MELOVIN зізнався, що це було у 13 років.
- Батьки співака спокійно та нормально відреагували на сміливий вчинок сина. Хоча, вони мали хвилювання щодо реакції родичів чи друзів.