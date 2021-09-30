Зазначимо, до початку продажу квитків на концерт гурту Måneskin у київському нічному клубі Stereo Plaza не було відомо, якою буде їхня ціна. У перші хвилини продажів сайт Concert.ua "ліг", а згодом почав перенаправляти в онлайн-чергу.
До слова Українці "штурмують" продажі квитків на Måneskin
Деяким шанувальникам пощастило потрапити у перші кілька тисяч покупців, через що вони змогли придбати квитки по найнижчих цінах:
- Фан-зона – 1299 гривень;
- FAN (ранній вхід) – 1999 гривень;
- VIP-ФАН – 2499 гривень;
- Місця на балконі за столиками – 4999 гривень.
Ціни на квитки гурту Måneskin у Києві / Скриншот з сайту Concert.ua
У перші пів години відбувся повний sold out перших квитків у всі фан-зони. Після цього організатори концерту підняли ціни на кілька сотень гривень:
- Фан-зона – 1699 гривень;
- FAN (ранній вхід) – 2499 гривень;
- VIP-ФАН – 2999 гривень;
- Місця за столиками – 4999 гривень;
- Покращені місця за столиками – 5999 гривень.
Нові ціни на квитки гурту Måneskin у Києві / Скриншот з сайту Concert.ua