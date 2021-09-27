У суботу відбувся масштабний захід Global Citizen Live на підтримку доступу усіх людей до вакцин. На ньому виступили не тільки принц Гаррі з Меган Маркл, але й Дженніфер Лопес. Співачку приїхав підтримати Бен Аффлек.

Цікаво Бен Аффлек захистив Дженніфер Лопес від нав'язливого фана: відео

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на побаченні

Актор та виконавиця завжди підтримують один одного на важливих заходах, за словами інсайдера. Тільки заради коханої Бен Аффлек покинув власні плани та відправився до Нью-Йорку.

Дженніфер і Бен розлучилися на кілька днів на початку тижня. Вчора вони зустрілися в Нью-Йорку. Бен хотів бути поруч з нею і був присутній на заході. Він спостерігав за її виступом. Вони завжди підтримують один одного в кар'єрі,

– повідомило джерело.

На вулицях Нью-Йорка після виступу на заході закохана пара поводилась дуже розкуто. Дженніфер та Бен не звертали увагу на папараці та фанатів, обіймалися, цілувалися та спілкувалися.

Образ Дженніфер Лопес

На прогулянці знаменитість мала вишуканий вигляд. Вона постала в зелено-синій сукні довжини максі з великим клітковим принтом. Тонкий пояс підкреслив тонку талію співачки. Зверху вона накинула стильне пальто.

Дженніфер Лопес поєднала вбрання з сірими черевиками на високих підборах. Її образ також доповнювали сонцезахисні окуляри та сережки-кільця. Зірка розпустила волосся і вклала його пишними хвильками, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на очах.

Додамо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек не приховують свої стосунки від шанувальників після відпочинку у Франції. Та цілковито офіційним роман став на Венеційському кінофестивалі. Пара вперше вийшла у світ у розкішних образах.



Бен Аффлек та Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Згодом закохані дали перше інтерв'ю після возз'єднання. У розмові з журналістом Бен Аффлек висловив захоплення коханою. "Я в захопленні від того, як Дженніфер впливає на світ. Джей надихнула багато людей відчути, що в них є своє місце за столом у цій країні", – сказав тоді голлівудський актор.