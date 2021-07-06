MELOVIN опублікував в інстаграмі відео цього. І водночас зауважив, що канал М1, який транслював концерт, чомусь не показав його в ефірі.

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MELOVIN здійснив камінг-аут: як це було

MELOVIN виступив 5 липня на музичному фестивалі Atlas Weekend (це один із найбільших музичних заходів України, у 2021 відбувається 5 – 11 липня).

У кінці виступу він несподівано поцілував спершу дівчину, а потім – хлопця.

Після цього співак огорнув себе веселковим прапором ЛГБТ.

В інстаграмі MELOVIN написав, що телеканал M1, який транслював концерт, вирізав із трансляції цю важливу сцену. Яку сам співак назвав "мій офіційний камінг-аут".

Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу,

— заявив при цьому він.

Позицією ж телеканалу MELOVIN обурений: "Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру?" Співак зауважив, що "існувати в такому майбутньому України" не хоче.

Наразі ані M1, ані Atlas Weekend публічно не коментували ситуацію.

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Тим часом у коментарях до допису MELOVIN'а люди здебільшого висловлюють хлопцеві підтримку. Наприклад, Злата Огнєвіч написала таке:

Мел! Я тебе підтримую! Свобода бути собою – найбільша цінність!!!

Довідка: камінг-аут – це процес добровільного й усвідомленого визнання людиною своєї сексуальної орієнтації чи гендерної приналежності.

Хто такий MELOVIN: дуже коротко