У мережі активно обговорюють камінг-аут MELOVIN, який він здійснив на сцені масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend. Зіркові колеги артиста також реагують на його неочікуване зізнання.
До теми Шок на Atlas Weekend: співак MELOVIN здійснив камінг-аут просто на сцені – відео
Злата Огнєвіч підтримала MELOVIN
Співачка Злата Огнєвіч однією з перших підтримала виконавця. На особистій інстаграм-сторінці зірка оприлюднила декілька фото, на яких позує разом з епатажним співаком. MELOVIN ніжно обіймав колегу та цілував у щічку. Сама ж Злата висловила дружню любов та повагу.
Свобода бути собою – найбільша цінність! Я завжди за сміливість. Я за правду. В нашій країні немає жодного артиста, який був би настільки відвертим зі своєю аудиторією, як ти! Люди це відчувають та цінують!
– написала Огнєвіч під фото.
"Вже бачу скільки негативу ллється у твій бік. Не слухай нікого. Твій шлях прекрасний і твої люди завжди залишаться з тобою! Люблю та безмежно поважаю", – додала артистка.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
MELOVIN подякував колезі у коментарях, написавши: "Моя любов".
Реакція мережі
У коментарях підписники співачки здебільшого висловлюють невдоволення. Вони зазначають, що MELOVIN не варто було демонструвати свої почуття величезній публіці.
- "До чого тут сміливість і відкритість? Це пропаганда розбещеності".
- "Він не має права поводитися так на сцені, адже на нього дивляться люди".
- "Це, Злато, розкажи та поясни дітям зі ще несформованою психікою. Підлітки беруть з цього приклад, не розуміючи справжньої причини такого вчинку. Це не подвиг, а дурість. Нехай MELOVIN любить і цілує кого хоче, ніхто не проти. Тільки навіщо кричати про це?"
Та є й ті, хто підтримав виконавицю та залишив на її адресу приємні слова.
- "Тепер поважаю вас ще більше, Злато!"
- "Молодець! Він за свободу, а ви за його підтримку! Ви обоє круті! Ціную таких людей за чесність!"
- "Ви неймовірна! Справжнє сонце! Дуже поважаю, ціную та пишаюся!"