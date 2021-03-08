В інтерв'ю з Опрою Вінфрі дружина принца Гаррі зізналася, коли була членом королівської родини, часто думала про самогубство. Меган Маркл поділилася, що тоді її не можна було залишати на самоті.

Меган Маркл розповіла, що королева Єлизавета II завжди ставилася до неї дуже тепло. Та попри це дружина її онука у монаршій сім'ї почувалася некомфортно. У Меган навіть були суїцидальні думки.

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Меган Маркл про самогубство

Дружина принца Гаррі поділилася, що поки вона була членом королівської родини, у неї постійно були думки про самогубство.

Це були дуже ясні, справжні та дуже страшні думки. Мене не можна було лишати на самоті,

– розповіла Меган.

За словами Маркл, вона зверталася до деяких високопоставлених співробітників палацу та просила про допомогу або можливість потрапити у лікарню. На це їй сказали, що подібний крок викличе погану реакцію.

Після цього Маркл звернулася до однієї з найкращих подруг принцеси Діани. Проте думки про самогубство не припиняли приходити до неї. Дівчина не могла сказати все Гаррі, але розуміла, "якщо не зізнається, то зробить це".