Відома американська виконавиця практично з усіма колишніми бойфрендами підтримує хороші стосунки. Цього разу стало відомо, що Дженніфер Лопес проводить багато часу з екснареченим Беном Аффлеком.
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Дженніфер Лопес зустрічалась з Беном Аффлеком
У мережі розлітаються фотографії з актором Беном Аффлеком, якого близько 3 раз бачили біля будинку співачки. За даними інсайдерів, зірку привозять до дому Дженніфер на її позашляховику. Через кілька годин його відвозять назад.
Співробітники служби безпеки Дженніфер забирають його в найближчому місці й відвозять назад після того, як він проведе кілька годин в її будинку,
– пише видання.
Зазначимо, що Дженніфер Лопес вже повернулась до Лос-Анджелеса з Домініканської Республіки. Тому бачитися знаменитості з Беном Аффлеком не складно. Однак артистка не хоче афішувати на публіку ці зустрічі.
Втім інші джерела зазначають, що насправді Дженніфер Лопес бачиться з колишнім нареченим як давнім товаришем: "Вони завжди були друзями й часто бачилися".
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images
Стосунки Джей Ло та Бена Аффлека
- Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зустрічалися 2 роки. Пара збиралася зіграти весілля 14 вересня 2003 року, але вони розірвали заручини за кілька днів до гучної церемонії.
- Однак зіркова експара досі зберігає хороші стосунки. Вони добре відгукуються один про одного в різних інтерв'ю.
- Зауважимо, що Бен Аффлек розійшовся з Аною де Армас у січні цього року. Згодом зірка спровокувала чутки про відновлення стосунків, але офіційно ніхто з них не підтвердив новини.
- Натомість Дженніфер Лопес офіційно розійшлась з Алексом Родрігесом у квітні. Ймовірно, Бен та Джей Ло знайшли підтримку один в одному.