Лопес та Аффлек є однією з найпопулярніших пар у світовому шоу-бізнесі. Їхнє возз'єднання стало одним з найгучніших цього року.

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Закохані більше не приховують стосунків і почуттів, які панують між ними. А днями вони потішили прихильників спільним інтерв'ю.

Співачка розповіла про кар'єру та зазначила, що на власному прикладі хоче показати людям різних рас, що кожен може досягнути успіху. Бен Аффлек заявив, що він пишається своєю обраницею.

"Я в захопленні від того, як Дженніфер впливає на світ. Найбільше, що я можу зробити як художник, – знімати фільми, які розчулюють людей. Джей надихнула багато людей відчути, що в них є своє місце за столом у цій країні. Такого ефекту мало хто досягав в історії. І я ніколи не зможу зробити те саме, але я це підтримую, поважаю та захоплююсь цим", – сказав Бен Аффлек.

Возз'єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека