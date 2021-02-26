Американське подружжя Кім Кардашян та Каньє Вест продовжують шлюборозлучний процес. У ЗМІ стало відомо, яку компенсацію отримає Кім після розлучення – шість мільйонів доларів за шість років шлюбу.

Перед одруженням у 2014 році пара підписала шлюбний контракт, де наперед прописала усі деталі спільного набутого майна і коштів у разі розлучення. Згідно з ним, зірка гарантовано отримає 6 мільйонів додарів за кожен рік шлюбу, а також страхівку у випадку смерті репера,

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Фінансова сторона розлучення Кім Кардашян

Згідно з контрактом, окрім виплати за спільне проживання у шлюбі, їй гарантують страхівку у розмірі 20 мільйонів доларів, якщо Каньє Вест раптово помре. Також Кардашян планує стати одноосібною власницею особняка Bel Air у Лос-Анджелесі, а також залишити усі подарунки від Каньє:

сумку бренду Hermes вартістю 40 тисяч доларів;

кілька браслетів Cartier вартістю не менше 35 тисяч доларів за кожен з них;

зелений позашляховик Mercedes-Benz G550 близько за 230 тисяч доларів.

Якщо Каньє Вест погодиться виконати всі умови, то він зможе розраховувати на спільну опіку над чотирьма дітьми – Норт, Сейнтом, Чикаго та Псалмом. Сам Каньє Вест планує жити на ранчо у штаті Вайомінг, США.

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