Go_A спричинили такий фурор на головній пісенній сцені 2021 року, що обговорення не вщухають навіть на наступний день після виступу. 24 канал зібрав реакцію українських політиків, зірок шоу-бізнесу та простих українців.
Важливо Неймовірно, – переможці Євробачення-2021 оцінили виступ Go_A та заспівали SHUM
Яке місце посіла Україна на Євробаченні-2021
Гурт Go_A потрапив у п'ятірку найкращих виконавців за підсумками голосування як глядачів, так і членів жюрі. Здобувши прихильність мільйонів, Go_A змогли вибороти 5 місце на Євробаченні-2021. Колектив отримав 364 бали – 97 балів від журі з різних країн та 267 балів від телеглядачів!
Реакція політиків та громадськості
Президент Володимир Зеленський в інстаграмі назвав виступ Go_A на Євробаченні-2021 крутим, а результат – гідним.
Чудова промоція України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни,
– написав президент України
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав Go_A з формально п'ятим місцем, заявивши, що український гурт все ж посів друге місце за версією глядачів.
П'ятий Президент України Петро Порошенко подякував українського гурту за потужну енергетику і за можливість пишатися. Він додав, що для всіх українців Go_A переможці.
Український нардеп Володимир В'ятрович зазначив, щоб знайти своє місце у сучасному світі важливо не загубити себе, не втратити своєї унікальності. Він додав, що тепер вся Європа співатиме: see you we you.
Українська мова, багата етнічна культура – це наша унікальність, наша можливість бути виразними на мозаїці світової культури. Дякую Go-A за те, що так гарно прошуміли на Євробаченні,
– написав нардеп.
Водночас український телеведучий Майкл Щур опублікував у твіттері фото трунірної таблиці з проміжним результатом. Він наголосив, що Go_A – крутезні.
Українці вітали Італію
Крім підтримки українського гурту, користувачі у соцмережах привітали з перемогою й італійських виконавців. До прикладу, один з користувачів написав, що у такий спосіб рокери з Італії помстилися за O.Torvald.
Нагадаємо, український рок-гурт брав участь у пісенному конкурсі у 2017 році, але тоді, на жаль, посів лише 24-те місце з 26.
Як Україну підтримали сусіди
Попри чималу підтримку польських глядачів українського гурту, користувачі соцмереж звернули увагу, що судді з Польщі не віддали жодного балу Go_A. І хоча Євробачення мало б бути суто пісенним конкурсом, як ми бачимо, без політики нікуди.
Це підтверджує і голосування російських суддів, які також не віддали Україні жодного голосу. А от російським глядачам пісня Go_A сподобалася – вони підтримали нас сімома балами.
Натомість Україна отримала по 12 балів від литовських глядачів та жюрі. У соцмережах вже з'явилися жартівливі заклики їхати на заробітки не до Польщі, а до Литви.
До речі, до колегії жюрі в українців також назбиралося чимало претензій. Це і не дивно, адже якби не оцінки суддів, Україна могла б посісти значно вищу позицію у турнірній таблиці.
Більше про це "Судді знову відзначились": Go_A зайняли друге місце у глядацькому голосуванні Євробачення
Ну і звісно, куди ж без жартів. Мережа просто вибухнула мемами та замальовками на тему Євробачення. Ми зібрали для вас найсмішніше.
Підтримуємо Go_A і безмежно пишаємось!