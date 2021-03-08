Обговорювали колір шкіри Арчі, – Меган Маркл розповіла про расизм в королівській сім'ї
Скандальне інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл та принцом Гаррі вражає відвертими зізнаннями. Дружина онука Єлизавети II розповіла, що під час першої вагітності їй повідомили, що син не матиме титулу принца та охорони. Також у палаці обговорювали, наскільки темною буде його шкіра.
Джерело:CBS News
Розмова Опри з принцом та його коханою тривала 2 години. За цей час пара розповіла багато деталей, що пов'язані з життям у монаршій сім'ї. Меган пригадала, як їй заявили, що син Арчі не матиме королівського титулу.
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Меган Маркл про расизм у королівській родині
Дружина принца Гаррі зізналася, що коли вона була вагітна чином Арчі, то їй повідомили, що він не матиме титулу принца. Також у нього не буде охорони, яка є у кожного члена родини. Меган вважає, що така заява стала грубим порушенням традицій.
Вони не мають права забирати це. Коли я була вагітна, мені сказали, що хочуть змінити традиції для Арчі. Цікаво, чому? Наш син не буде у безпеці, він перший не білий член цієї сім'ї і не отримає титул, який мають іншій онуки…
– поділилася дружина Гаррі.
Принц Арчі – син принца Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images
Опра Вінфрі запитала жінку, чи вважає вона, що так сталося через його расу. Меган одразу відповіла: "Я дам вам чесну відповідь. У ті місяці, коли я була вагітна, окрім розмов про титул та охорону, обговорювали ще й колір його шкіри. Турбувало те, наскільки темною вона буде після народження".
Проте Меган не зізналася, хто саме таке говорив: "Це мені передав Гаррі. Декілька розмов сім'я вела з ним. Мені здається, що дуже важко розглядати їх як ізольовані інциденти".
Про цю розмову я ніколи не розкажу. У той момент мені було просто незручно, я був трохи шокований,
– поділився принц та додав, що це було на початку стосунків з Маркл.
Принц Гаррі про реакцію сім'ї на публікації ЗМІ
Гаррі найбільше засмутив той факт, що його родичі не засудили публікації британських таблоїдів, у яких йшлося про расову приналежність обраниці. Принц зазначив, що проти колоніальних інтонацій журналістів тоді виступили понад 70 членів парламенту.
Але ніхто з моєї сім'ї за всі 3 роки нічого так і не сказав. Це боляче,
– наголосив Гаррі.
Принц Гаррі та Меган Маркл з сином / Фото Getty Images
Інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі та Меган Маркл:
- подружжя розсекретило стать другої дитини;
- закохані таємно одружилися за 3 дні до гучного весілля;
- Меган Маркл плакала через Кейт Міддлтон;
- королівська сім'я змушувала Меган мовчати;
- дружина принца Гаррі думала про самогубство.
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