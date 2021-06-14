Любов до танцю у Григорія Чапкіса з'явилась ще з юних літ. Вперше він виступив на сцені у Будинку піонерів, коли йому було 10 – 11 років.

Читайте також Помер Григорій Чапкіс: біографія видатного українського танцюриста

Танцювати та ходити я навчився одночасно. З того часу займаюся цим щодня, адже танці – моя сутність та життя. Я хореограф широкого профілю, зате більше нічого робити не вмію. Пояснити це просто – я народився в Румунії, серед циганів та молдаван. Зранку мене випускали у двір і тільки ввечері забирали додому – на вулиці мене й навчили водити танки,

– розповідав Чапкіс.

Танцював перед Сталіном

Коли ж він оселився у Києві під час Другої світової війни, то вступив до залізничного училища та паралельно став танцівником Ансамблю пісні й танцю "Трудові резерви". У 1945 році він виступав перед такими лідерами СРСР як Сталіном, Ворошиловим, Кагановичем. З першим він навіть мав фото, яке згодом спалила його матір.

"У віці 15 років в училищі мене відібрали до обласного ансамблю, з яким я приїхав до Москви, виступати в Кремлівському театрі. На сцені було 120 дітей, але Сталін вибрав саме мене. Мабуть тому що я був маленький худенький та чорненький: напевно, вождь народу прийняв мене за свого – представника кавказької національності", – ділився колись Григорій та додавав, що той йому подарував годинник.

До слова Великий приклад для всіх, – зірки коментують смерть Григорія Чапкіса

З 1950 року Григорій Чапкіс працював хореографом у Театрі імені Івана Франка. Після училища він закінчив Київський інститут культури та студію при оперному театрі, а також став професором кафедри хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. З 1955 року чоловік виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського, з яким об'їздив 77 країн світу і вважає одним зі стовпів української хореографії.



Григорій Чапкіс в ансамблі Павла Вірського / Архівне фото з мережі

Вже у зрілому віці Григорій Чапкіс відкрив Школу танців Чапкіса та давав сотні майстер-класів по всій Україні. Редакція Showbiz 24 пропонує переглянути найцікавіші відео танців Чапкіса, які розміщені у мережі.

Танці Григорія Чапкіса

Григорій Чапкіс (з вусами) в ансамблі Павла Вірського: дивитись відео онлайн

Григорій Чапкіс (з вусами) в ансамблі Павла Вірського, 1958: дивитись відео онлайн

Григорій Чапкіс (з вусами) в ансамблі Павла Вірського, 1964: дивитись відео онлайн

Григорій Чапкіс, 2015 рік: дивитись відео онлайн

Григорій Чапкіс танцює танго: дивитись відео онлайн

Григорій Чапкіс і Вікторія Булітко, 2019: дивитись відео онлайн

Григорій Чапкіс і Надія Мейхер, 2020: дивитись відео онлайн

Дані взяті з "Вікіпедії"