На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021 український етнофолк-гурт Go_A захопив не тільки європейську спільноту. Go_A продовжує доводити, що вони здобули світове визнання.
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Go_A підкорюють світові чарти
Цього разу гурт у своєму інстаграмі повідомив, що їхня вірусна пісня для Євробачення потрапила у рейтинг VIRAL-50 найбільш прослуховуваних композицій популярного інтернет-сервісу потокового аудіо Spotify. SHUM залетіла на 1 місце чарту!
Продовжуємо ШУМіти,
– прокоментував гурт новину.
У перші дні після того, як 22 травня відгримів конкурс у Роттердамі, SHUM займала 5 сходинку того самого рейтингу, але тепер змогла піднятися до найпершого місця. Водночас пісня гурту-переможця з Італії посіла 4 місце.
Пісня Go_A для Євробачення підкорює й чарти Spotify у різних країнах. Це – Італія, Австралія, Литва, Нідерланди, Бельгія, Ізраїль, Ісландія, Данія.
Рейтинг Spotify / Скриншот сайту
Успіхи гурту Go-A після Євробачення
- Окрім того, що трек гурту Go_A для Євробачення-2021 підкорює світові чарти Spotify та iTunes, колектив планує колаборації та спільні концерти разом із переможцем конкурсу, гуртом Måneskin та з представниками інших країн.
- Також Go_A готується до нової події – великого сольного концерту 30 травня, у День Києва. Подія відбудеться на локації "Всі. Свої".
- Соліст Måneskin продовжує захоплюватися Go_A. Днями він оприлюднив фото з посиланням на пісню нашого гурту "Веснянка" в Spotify. "Вони неймовірні", – переконаний Даміано Давид.