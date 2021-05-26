На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021 український етнофолк-гурт Go_A захопив не тільки європейську спільноту. Go_A продовжує доводити, що вони здобули світове визнання.

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Go_A підкорюють світові чарти

Цього разу гурт у своєму інстаграмі повідомив, що їхня вірусна пісня для Євробачення потрапила у рейтинг VIRAL-50 найбільш прослуховуваних композицій популярного інтернет-сервісу потокового аудіо Spotify. SHUM залетіла на 1 місце чарту!

Продовжуємо ШУМіти,

– прокоментував гурт новину.

У перші дні після того, як 22 травня відгримів конкурс у Роттердамі, SHUM займала 5 сходинку того самого рейтингу, але тепер змогла піднятися до найпершого місця. Водночас пісня гурту-переможця з Італії посіла 4 місце.

Пісня Go_A для Євробачення підкорює й чарти Spotify у різних країнах. Це – Італія, Австралія, Литва, Нідерланди, Бельгія, Ізраїль, Ісландія, Данія.



Рейтинг Spotify / Скриншот сайту

Успіхи гурту Go-A після Євробачення