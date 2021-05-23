Відгриміло Євробачення-2021! Представники України вийшли на сцену під номером 19. Цього року Go_A стали одними з найяскравіших учасників конкурсу та улюбленцями публіки не тільки в Україні, а й за кордоном. 

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Місце Go_A на Євробаченні-2021

Після першого півфіналу букмекери прогнозували Go_A 4 місце у фіналі Євробачення-2021. Український колектив став одним із найпопулярніших учасників цьогорічного конкурсу, вразив не лише українців, а й глядачів Євробачення у різних країнах світу. 

Здобувши прихильність мільйонів, Go_A змогли вибороти 5 місце на Євробаченні-2021! Колектив отримав 364 бали. 

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Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Україна Go_A – SHUM

Хто ще увійшов в першу п'ятірку фіналістів Євробачення-2021

  1. Італія: Måneskin – Zitti e buoni
  2. Франція: Barbara Pravi - Voilà
  3. Швейцарія: Gjon's Tears – Tout l’Univers
  4. Ісландія: Daði & Gagnamagnið – 10 Years

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