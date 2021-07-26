Відомий український співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) на фестивалі Atlas Weekend здійснив камінг-аут та оголосив себе бісексуалом. Після цього багато хто підтримав артиста, та деякі засудили його й навіть погрожували.

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MELOVIN прокоментував свій камінг-аут

Виконавець зізнався, що після його вчинку на фестивалі чимало ЗМІ писало, що такий крок артиста – ймовірний хайп. Він з такою думкою не погоджується, бо не розуміє, як можна збільшити популярність коштом своєї орієнтації.

Для мене було дуже важливо, щоб люди свідомо могли зробити цей крок. На зустріч своїм батькам, розповісти друзям, не боятися. Тому що у моєму оточені є люди, які бояться цього, їх мало. Бояться поговорити з батьками, бояться сказати друзям, бояться всього,

– пояснив MELOVIN.

MELOVIN зізнався. що стикнувся з іншими проблемами. З ним відмовляються працювати, а в особисті повідомлення надходять погрози.

У мене була така ситуація, нещодавно на концерті, коли двоє охоронців відмовилися працювати зі мною, тому що я зізнався світу, що я бісексуал. Було дуже багато навіть не хейту, погроз якихось: "Я тебе поріжу"… Але мене таке не лякає зовсім,

– заявив артист.

Що відомо про камінг-аут MELOVIN