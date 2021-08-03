Ще в школі MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) зрозумів, що йому однаково подобаються як дівчата, так і хлопці. Спочатку він закохався у рудоволосу дівчинку з веснянками, а тоді – у друга по листуванню, з яким познайомився в соцмережі ВКонтакте. Сталося це 2011-го, коли артисту було 13 років.

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Я відчував такі ж емоції, які відчував до свого шкільного на той час кохання! Просто один в один, той же спектр – починаючи від метеликів в животі, закінчуючи думками про людину 24/7,

– пригадав MELOVIN.

Спочатку підліток не усвідомлював, що з ним відбувається, а завдяки інтернету дізнався – це один з варіантів норми. Тоді хлопець розумів, що суспільство його не прийме. Навіть на шкільних уроках етики однокласники фукали, коли мова заходила про представників ЛГБТ-спільноти.

"Я дуже боявся зізнатися батькам. Мені було дико страшно", – розповів співак.

MELOVIN народився бісексуалом

24-річний MELOVIN переконаний, що бісексуальність – це не вибір, вона з'являється від народження. Свою позицію він підкріпив наступним:

його не оточувала пропаганда ЛГБТ і фільми з подібним підтекстом;

його однаково любили як мама, так і батько;

більшість часу він проводив з татом, який став для нього прикладом величезної мужності та поваги.

"Мене виховували справжнім чоловіком, який завжди поступиться місцем жінці, подасть руку, не образить словом, подумає перед тим, як щось сказати. Саме це для мене показник чоловіка, а не орган, який бовтається між ніг", – заявив MELOVIN.

Всесвіт вважав за краще для мене інший варіант норми. І я нічого не можу з цим зробити. Це таке ж кохання, як й у всіх вас, але до іншої статі. І я щасливий. Я люблю людей, а не статеві органи,

– додав артист.

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