Відомий музичний сервіс Spotify щоразу оновлює списки слухачів у різних виконавців. До прикладу, знаменитий італійський гурт Måneskin за останній місяць прослухали 13,9 мільйона разів, а французьку співачку Барбару Праві – 3,4 мільйона. Усі вони зайняли перше і друге місце відповідно на Євробаченні-2021.

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Але український гурт Go_A досягнув не менших успіхів, ніж французька артистка чи інші зірки. Кількість слухачів гурту за останній місяць у Spotify складає 2,9 мільйона користувачів!

А от російський виконавець Morgenshtern, який останніми тижнями часто з'являється у ЗМІ через скандальні висловлювання на премії "Муз ТВ", – "пасе задніх". Його прослухали 2,7 мільйона слухачів за останній місяць. Зважаючи на його популярність у пострадянському просторі, для українського етнофольк-гурту Go_A такі показники – справжня перемога.



Кількість слухачів за останній місяць у Go_A та Morgenshtern / Скриншот із Spotify

Щодо Apple Music, послугами якого користується велика частка інтернет-користувачів, то зараз пісня Go_A – SHUM перебуває на 26 місці серед прослуховувань в Україні.

Як Go_A підкорює світ

На Євробаченні гурт Go_A отримав 97 балів від суддів з різних країн та 267 балів від глядачів. Тому Україна здобула 5 місце у конкурсі, але за глядацькими голосуваннями вони посіли друге місце.

Трек гурту Go_A для Євробачення-2021 підкорив світові чарти Spotify та iTunes. Пісня SHUM нещодавно посіла 1 місце у світовому рейтингу вірусних композицій.

Гурт також увійшов у список Billboard 200 та посів 80-ту сходинку з піснею SHUM – це перша україномовна пісня, яка потрапила у рейтинг.

Go_A також увійшов у список 10 найкращих виступів Євробачення-2021 за переглядами на YouTube.

Колектив планує колаборації та спільні концерти разом із переможцем конкурсу, гуртом Måneskin та з представниками інших країн, які в захопленні від виступу української групи.



Як Go_A підкорюють світ / Інфографіка 24 каналу