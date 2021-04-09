Принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов з життя 9 квітня 2021 року. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причину смерті у Букінгемському палаці не називають. Він помер зранку у Віндзорському замку.

Принц Філіп помер

Раніше було відомо, що самопочуття чоловіка дуже погіршилось і його терміново госпіталізували до лікарні короля Едуарда VII. Протягом деякого часу герцог Единбурзький лікувався й обстежувався там, йому також зробили операцію на серце.Проте лікарі не змогли зарадити хворобі.

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З глибоким сумом Її Величність королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку,

– йдеться в заяві палацу.

Що відомо про принца Філіпа

Філіп був єдиним сином принца Андрія й онуком короля Греції – Георга I. Родовід принца також вказує, що він був правнуком данського короля Кристіана IX й праправнуком англійської королеви Вікторії. Під час навчання у коледжі, Філіп познайомився із своєю майбутньою дружиною Єлизаветою ІІ, а вже у 1946 році попросив у короля дозволу одружитись з спадкоємицею престолу. Перед укладенням шлюбу він перейшов в англіканство, відмовився від усіх своїх попередніх титулів й можливостей, аби його нащадки носили його прізвище. У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едуард, граф Вессекський.



Єлизавета ІІ та принц Філіп / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Філіп пройшов на Військово-морському флоті всю Другу світову війну й отримав після неї звання старшого лейтенанта. Закінчивши службу на флоті, йому було присвоєно звання командора. 10 червня 2021 року йому б виповнилось 100 років.