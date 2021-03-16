99-річного принца Філіпа виписали з лікарні
Чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа виписали з лікарні. Герцог провів там місяць. Це найдовший час його перебування у медичному закладі.
Джерело:BBC Україна
99-річний принц повернувся додому після тривалого лікування та операції. Його госпіталізувати в лютому.
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Папараці сфотографували герцога Единбурзького, коли він повертався додому. Біля входу в лікарню монарха машиною чекали 2 охоронці. Саме з ними принц відправився додому. Лікарі намагалися заховати Філіпа за спеціальною ширмою, коли він йшов до машини.
Схоже, що герцог втомився від перебування в лікарні. Відомо, що він не любить зайвої метушні, тому з нетерпінням очікував, коли зможе покинути стіни медичного закладу.
Принца Філіпа виписали з лікарні / Фото Getty Images
Принца Філіпа виписали з лікарні / Фото Getty Images
Хвороба принца Філіпа
- Герцога госпіталізували 16 лютого. Причиною цього стало погане самопочуття.
- Після ретельного обстеження лікарі виявили у чоловіка королеви Єлизавети II інфекцію.
- Відомо, що хвороба принца не пов'язана з коронавірусом, оскільки він нещодавно вакцинувався.
- 1 березня герцога перевели у лікарню Святого Варфоломія, що спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях. Повідомляли, що йому зробили операцію на серці.
- Принц Філіп пробув у лікарні 28 днів.
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