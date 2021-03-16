Чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа виписали з лікарні. Герцог провів там місяць. Це найдовший час його перебування у медичному закладі.

99-річний принц повернувся додому після тривалого лікування та операції. Його госпіталізувати в лютому.

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Папараці сфотографували герцога Единбурзького, коли він повертався додому. Біля входу в лікарню монарха машиною чекали 2 охоронці. Саме з ними принц відправився додому. Лікарі намагалися заховати Філіпа за спеціальною ширмою, коли він йшов до машини.

Схоже, що герцог втомився від перебування в лікарні. Відомо, що він не любить зайвої метушні, тому з нетерпінням очікував, коли зможе покинути стіни медичного закладу.



Принца Філіпа виписали з лікарні / Фото Getty Images



Принца Філіпа виписали з лікарні / Фото Getty Images

Хвороба принца Філіпа