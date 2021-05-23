Представник України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021, гурт Go_A підкорив глядацьку аудиторію у всьому світі. Їхня пісня SHUM увірвалась на перші місця в кількох країнах одразу.
До слова Ми любимо вас, – Måneskin з Італії прокоментували перемогу на Євробаченні-2021
Go_A у рейтингах Spotify
Так, пісня гурту для Євробачення стала вірусною і потрапила у рейтинг 50 найбільш прослуховуваних композицій популярного інтернет-сервісу потокового аудіо Spotify. SHUM займає перше місце у таких країнах:
- Австралії,
- Литві,
- Нідерландах,
- Бельгії,
- Ізраїлі,
- Ісландії,
- Данії.
Також конкурсний трек Go_A зайняв 1 місце в рейтингу Італії – країни-переможця.
Рейтинг Spotify / Скриншот з сайту
Нагадаємо, SHUM увірвалась у глобальний світовий рейтинг Spotify та зайняла 5 сходинку за кількістю прослуховувань. Таке місце вона тримає й досі.
Україна на Євробаченні-2021
- Український гурт Go_A на Євробаченні-2021 посів 5 місце! Він отримав 97 балів від журі та 297 балів – від глядачів.
- 2 місце Україна зайняла серед результатів глядацького голосування. Обійти Go_A змогли лише переможці Måneskin з Італії, яких нагородили 318 балами.
- Важливо, що й самі лідери Євробачення, гурт Måneskin заявили, що вважають виступ України найкращим. Вони познайомилися з нашою групою та спробували заспівати SHUM.