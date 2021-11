До нового альбому "30" увійшло 12 композицій, одну з них вона презентувала раніше та зірвала усі музичні чарти – Easy on me. Разом з цим вона презентувала новий кліп. Ще три пісні – I Drink Wine, Love Is a Game та Hold On – вона презентувала наприкінці жовтня на приватному концерті у Лос-Анджелесі, а напередодні вона заспівала To Be Loved, присвячену батькові. У пісні My Little Love також можна почути голос її сина Анджело, а також те, як плаче артистка та переживає душевні страждання.

Зараз же усі її 12 пісень доступні на усіх музичних платформах. У своїх композиціях зірка оспівує важкий період розлучення, який припав на останні 6 років з її колишнім чоловіком Саймоном Конеккі, а також розповідає про моменти материнства та виховання.

Коли мені було 30, все моє життя розвалилося, а я навіть не знала про це. За кілька місяців до свого дня народження я "відкусила" гранату і жбурнула її буквально в центрі свого життя. Ми з чоловіком дуже довго тримали в секреті розлучення. Нам довелося не поспішати, тому що в цьому брала участь дитина. Я дівчина з розбитим серцем – але я жива, щаслива і йду далі,

– зізнавалась зірка в інтерв'ю британському Vogue.

Адель також розповіла, що цей альбом став найсильнішою платівкою за все її життя.

"Я відчуваю, що цей альбом – це самознищення, потім саморефлексія, а потім свого роду самоспокута. Але я почуваюся готовою. Я справді хочу, щоб цього разу люди почули мою версію історії", – поділилась артистка. Альбом був написаний протягом останніх трьох років, а працювала над ним у Штатах, де мешкає зараз разом із сином та домашніми тваринами.

