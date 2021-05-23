Рокери продовжують підкорювати серця мільйонів слухачів у різних куточках планети. Måneskin прогнозували перемогу після першого півфіналу й вони таки змогли здобути її, отримавши найбільшу кількість балів від глядачів.

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Måneskin підкорює ютуб

Італійський колектив спричинив справжній фурор на цьогорічному Євробаченні в Нідерландах. Виконавці змогли полонити серця глядачів та здобути їхню прихильність. Måneskin вже отримали бажаний кубок і приймають вітання з усього світу. А користувачі мережі продовжують переглядати приголомшливий і драйвовий виступ з піснею Zitti e buoni у фіналі знову і знову.

За 17 годин відео Måneskin з фіналу Євробачення-2021 подивилися майже 11 мільйонів разів!

Måneskin – Zitti e buoni: дивіться виступ переможця Євробачення-2021

Бали Італії у фіналі Євробачення-2021

У фіналі італійці отримали 206 балів від національного журі країн-учасниць та 318 балів від телеглядачів. За рішенням журі колектив посідав 4 місце, а для глядачів він став першим. Загальна оцінка Måneskin на Євробаченні-2021 – 524!

Українські журі та глядачі одноголосно віддали 12 балів Måneskin. Це найбільша оцінка, яка існує на Євробаченні.

Переможець Євробачення-2021 – Måneskin з Італії: дивіться відео онлайн