Попспівачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек відпочивали у Франції, а згодом відправилися в Італію. Та днями Аффлек повернувся до Сполучених Штатів.
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Як проводить час Дженніфер Лопес
Американська виконавиця не нудьгує без бойфренда – вона спілкується з подругами та проводить відпустку у Портофіно. Нещодавно папараці сфотографували артистку у довгій молочній сукні з вирізами по лінії талії, сонцезахисних окулярах та сумкою від Dolce & Gabbana.
Дженніфер Лопес не забула про Бена Аффлека: за словами інсайдерів, вона часто розмовляє з ним по FaceTime. Окрім того, на знак продовження романтичних стосунків, знаменитість носить підвіску з іменем коханого. Саме Бен Аффлек подарував коханій дизайнерську прикрасу від бренду Foundrae.
Для них це була мрійлива поїздка. Вони провели фантастичний час. Все це полягало у тому, щоб розслабитися та насолодитися літніми канікулами. Дженніфер і Бен чудові. Чим більше часу вони проводять разом, тим більше вони виглядають закоханими,
– розповіло джерело.
Спільний відпочинок Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
- Знаменитості перестали приховувати свої стосунки від публіки. Дженніфер Лопес опублікувала в інстаграмі першу пристрасну світлину з актором, зроблену на яхті.
- Співачка підтвердила роман у свій день народження. 52-річчя вона вирішила відсвяткувати, подорожуючи з бойфрендом Середземним морем.
- Спочатку їх помічали у Франції, причому на яхті, яка нібито належить Рінату Ахметову. Згодом шанувальники побачили закоханих на італійському острові Капрі.