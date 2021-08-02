Попспівачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек відпочивали у Франції, а згодом відправилися в Італію. Та днями Аффлек повернувся до Сполучених Штатів.

Цікаво Повторив за Джей Ло: Алекс Родрігес відсвяткував день народження на яхті в Сен-Тропе

Як проводить час Дженніфер Лопес

Американська виконавиця не нудьгує без бойфренда – вона спілкується з подругами та проводить відпустку у Портофіно. Нещодавно папараці сфотографували артистку у довгій молочній сукні з вирізами по лінії талії, сонцезахисних окулярах та сумкою від Dolce & Gabbana.

Дженніфер Лопес не забула про Бена Аффлека: за словами інсайдерів, вона часто розмовляє з ним по FaceTime. Окрім того, на знак продовження романтичних стосунків, знаменитість носить підвіску з іменем коханого. Саме Бен Аффлек подарував коханій дизайнерську прикрасу від бренду Foundrae.

Для них це була мрійлива поїздка. Вони провели фантастичний час. Все це полягало у тому, щоб розслабитися та насолодитися літніми канікулами. Дженніфер і Бен чудові. Чим більше часу вони проводять разом, тим більше вони виглядають закоханими,

– розповіло джерело.

Спільний відпочинок Дженніфер Лопес та Бена Аффлека