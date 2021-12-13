Знаменитості приголомшували скандальними рішеннями, заявами. Цього року світ втратив чимало визначних людей, які назавжди залишили слід в історії. Ми зібрали новини шоу-бізнесу, які обговорювали найбільше.

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Найгучніші новини 2021 року

Розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста

Ще у 2020 році світська левиця Кім Кардашян і репер Каньє Вест почали жити окремо. А в лютому 2021 року стало відомо, що вони офіційно подали документи на розлучення. Їхній шлюб тривав близько 6 років. Однією з найвагоміших причин для розлучення став біполярний розлад Каньє, а також вплинуло на це його балотування в президенти США.

Зіркове подружжя не втрачало надії зберегти сім'ю, відвідувало психолога, однак згодом Кім та Каньє зрозуміли, що мають різне бачення та амбіції на майбутнє Також у мережі була інформація про те, що Кім Кардашян після розлучення отримуватиме виплати за спільне проживання у шлюбі та залишить собі коштовні подарунки репера.



Каньє Вест і Кім Кардашян / Фото Getty Images

Інформація про розрив зіркової пари спричинила справжній фурор. Через складний шлюборозривний процес закохані майже не спілкувалися. Журналісти часто писали про зради Каньє та його романи після розриву з дружиною. Реперові навіть приписували романтичні стосунки з моделлю Іриною Шейк.

Та згодом Кардашян та її екскоханий знову почали разом з'являтися на публіці, що спровокувало чутки про примирення. У листопаді Вест заявив, що Кім досі є його дружиною, вони перебувають в офіційному шлюбі. Ба більше, він заявляв, що хоче повернути колишню.

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Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

7 березня на екрани вийшло сенсаційне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з Опрою Вінфрі. Тоді подружжя вперше розповіло про конфлікти в королівській родині, расистські прояви та справжні причини відходу від британської монархії. Світову пресу сколихнули нові деталі з життя відомої сім'ї:



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Після цих скандальних висловлювань у королівській сім'ї було чимало конфліктів. Принц Вільям тривалий час навіть не розмовляв з братом. Однак, схоже, що холод між братами зникає і зараз стосунки між членами цієї сім'ї налагоджуються.

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Смерть принца Філіпа

У лютому герцог Единбурзький потрапив у лікарню, де пробув місяць. Усередині березня його виписали з медичного закладу, однак у здоров'ї Філіпа не було суттєвих змін на краще.

Смерть принца сколихнула весь світ 9 квітня. Він не дожив 2 місяці до свого 100-річчя. Помер Філіп у Віндзорському замку, в колі найближчих людей. Члени королівської сім'ї були в глибокому сумі й не могли змиритися з відходом чоловіка королеви Єлизавети II.

Працівники королівського палацу розповідали, що останні передсмертні дні принц провів вдома, поруч із дружиною. Було видно, що його життя наближається до кінця, однак навіть при фізичній слабкості чоловік відмовлявся від допомоги лакеїв, інвалідного візка та навіть слухового апарату. Філіп хотів провести останні дні вдома, він був твердо налаштований не закінчувати життя в лікарні.

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Відхід коханого залишив величезну порожнечу в житті Її Величності. На похороні принца Единбурзького, який відбувся 17 квітня, Єлизавета II була надзвичайно сумною.

Єлизавета II на похороні чоловіка / Фото Getty Images, BBC, скриншоти з відео

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Світове визнання Go_A

Гурт Go_A спричинив фурор, представивши Україну на Євробаченні-2021. Музиканти потрапили у фінал пісенного конкурсу, де підкорили світову публіку та стали улюбленцями інших конкурсантів.

Виступ Go_A на Євробаченні-2021: дивіться відео

Згідно з результатами фінального голосування, колектив посів 5 місце! Go_A отримали 364 бали – 97 балів від журі з різних країн та 267 балів від телеглядачів.

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Цей виступ українського гурту підкорив серця мільйонів людей у різних країнах світу:

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Ба більше, українцями захоплюються переможці Євробачення-2021 – італійський гурт Måneskin:

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Тріумф Måneskin

Переможцями пісенного конкурсу Євробачення-2021 стали італійці – гурт Måneskin. Запальні рокери підкорили Європу піснею Zitti e buoni, за яку отримали 524 бали.

Måneskin на Євробаченні-2021: дивіться відео

Відео підкорювало тренди ютубу, однак не обійшлося без інцидентів. Після перемоги Måneskin соліста Даміано Давида звинуватили у вживанні наркотиків. Це нібито потрапило в прямий ефір Євробачення. Та згодом музикант наголосив, що ніколи не вживав наркотичні речовини та категорично проти цього. Даміано навіть здав "драг-тест", який показав, що в його крові немає наркотиків.

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Та навіть такі заяви не вплинули на популярність гурту. Після Євробачення Måneskin чекають мільйони шанувальників у різних куточках світу, зокрема в Україні. Колектив запланував тур, в рамках якого приїде до Києва. Концерт відбудеться 7 березня. Українські шанувальники мріють наживо почути відомий гурт, тому квитки на концерт розкупили за лічені хвилини.

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У жовтні Måneskin презентували кліп на першу пісню, яку випустили після перемоги на Євробаченні, – MAMMAMIA. Відео вийшло дуже провокативним, оскільки в ньому багато пристрасті та жорстокості.

Måneskin – MAMMAMIA: дивіться відео 18+

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