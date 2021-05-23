Чимало відео з реакціями поширюються твітером та іншими соціальними мережами. Зазначимо, свою прихильність іноземці й раніше висловлювали українському гуртові Go_A. Переможці Євробачення з Італії познайомилися з солісткою Катериною Павленко й заспівали SHUM – їхню пісню-фаворит. Соцмережі у захопленні від виступу гурту. Австралійка Montaigne, незважаючи на те, що не пройшла у фінал, заспівала конкурсну пісню Go_A.
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Учасники різних країн запалюють під пісню Go_A
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Італія – Måneskin
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Бельгія – Hooverphonic
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Нідерланди – Jeangu Macrooy і Німеччина – Jendrik
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Норвегія – TIX
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Сербія – Hurricane
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Ісландія – Daði & Gagnamagnið
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Ізраїль – Eden Alene
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Росія – Manizha
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Швейцарія – Gjon's Tears