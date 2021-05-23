Чимало відео з реакціями поширюються твітером та іншими соціальними мережами. Зазначимо, свою прихильність іноземці й раніше висловлювали українському гуртові Go_A. Переможці Євробачення з Італії познайомилися з солісткою Катериною Павленко й заспівали SHUM – їхню пісню-фаворит. Соцмережі у захопленні від виступу гурту. Австралійка Montaigne, незважаючи на те, що не пройшла у фінал, заспівала конкурсну пісню Go_A.

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Учасники різних країн запалюють під пісню Go_A

  • Італія – Måneskin

  • Бельгія – Hooverphonic

  • Нідерланди – Jeangu Macrooy і Німеччина – Jendrik

  • Норвегія – TIX

  • Сербія – Hurricane

  • Ісландія – Daði & Gagnamagnið

  • Ізраїль – Eden Alene

  • Росія – Manizha

  • Швейцарія – Gjon's Tears

 