Про смерть Григорія Чапкіса сповістив його син. Відомо, що танцюрист мав підірване здоров'я після кількох важко перенесених пневмоній. Його фізичний стан щоразу погіршувався, від чого танцюрист і відійшов у вічність.

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Біографія Григорія Чапкіса

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року у сім'ї лимаря. В родині Чапкісів було 7 дітей. Небагато хто знає, що танцюрист за національністю молдаванин й народився у Кишиневі. Через початок Другої світової війни, Чапкіси вимушено виїхали з рідного міста у Київ. У столиці сім'я захворіла на тиф й була змушена там осісти. У Києві майбутній Народний артист України займався відновленням Хрещатика.



Григорій Чапкіс в молодості / Фото з архіву Григорія Чапкіса

Чапкіси почали в Україні нове життя. Григорій у 1945 році вступає до залізничного училища і через величезне бажання танцювати робить спроби влаштуватись в Ансамбль пісні і танцю "Трудові резерви". У 1945 році в складі цього колективу він виступає у Кремлі перед владною верхівкою. За танцем молодого Чапкіса захоплено споглядали Сталін, Ворошилов, Будьонний, Булганін та Маленков. Після виступу Сталін покликав Григорія і особисто вручив йому наручний годинник. У танцюриста навіть була фотографія з диктатором, однак після розвінчання культу особи Сталіна, мати Чапкіса спалила фотокартку.

Творчий шлях Григорія Чапкіса

Зі слів Григорія Чапкіса, танцювати він почав з років 10-11, ще у Кишиневі, в Будинку піонерів. Однак, його професійна кар'єра почалася в 16 років. У лютому 1946 року його зарахували артистом балету у Державний ансамбль пісні і танцю України під керівництвом Л. Чернишової, який згодом став Державним заслуженим академічним ансамблем танцю Української РСР під керівництвом народного артиста СРСР П. Вірського.



Творчий шлях Григорія Чапкіса / Фото з архіву Григорія Чапкіса

Прославившись на весь світ, ансамбль почав гастролювати за кордон. Завдяки мистецтву танцю, на гастролях Чапкіс познайомився з такими людьми як Мао Цзедун, Хо Ши Мін, Фідель Кастро, Сальвадор Далі. У 1950 році Григорій Чапкіс стає постановником-хореографом у театрі імені Івана Франка. За великі заслуги у царині танцю, Григорія Чапкіса удостоїли звання головного танцмейстера Віденського балу.

Останні роки, танцюриста не полишав його ентузіазм та оптимізм. Раніше чоловік відкрив власну школу танців і був залучений у багатьох благодійних проєктах. Також, Григорій Чапкіс брав участь у такій популярній телепередачі як "Танці з зірками" і взагалі активно з'являвся на публіці.

Особисте життя Григорія Чапкіса

Любов до танцюриста приходила чотири рази. У шлюбі першою дружиною Людмилою у Чапкіса народилась донька Лілія, яка зараз проживає в Італії і керує там балетною школою "Чапкіс-денс". Донька подарувала танцюристу двох онучок: старша є актрисою і переможницею конкурсів краси, а молодша вчиться у Київській хореографічній академії. На жаль, у 2006 році мати Лілії та найперша дружина балетмейстра – Людмила відійшла у вічність.



Григорій Чапкіс з дружиною Людмилою / Фото з архіву Григорія Чапкіса

Вдруге танцюрист одружився на своїй учениці Наталії. У їхньому шлюбі народився син Грег. Однак пара розійшлась через бажання Наталії жити у США, яке Чапкіс не підтримав.

Третьою обраницею Григорія стала методистка Київського авіаційного університету – Алла, з якою вони прожили 24 роки. Проте, стосунки у подружжя не склались і вони розлучились. Останню ж даму серця, Григорій Чапкіс ретельно ховав від суспільства. Було відомо лиш те, що кохана танцюриста молодша від нього на 52 роки і є ровесницею його онуки Анни.