Про смерть Григорія Чапкіса сповістив його син. Відомо, що танцюрист мав підірване здоров'я після кількох важко перенесених пневмоній. Його фізичний стан щоразу погіршувався, від чого танцюрист і відійшов у вічність.

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Біографія Григорія Чапкіса

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року у сім'ї лимаря. В родині Чапкісів було 7 дітей. Небагато хто знає, що танцюрист за національністю молдаванин й народився у Кишиневі. Через початок Другої світової війни, Чапкіси вимушено виїхали з рідного міста у Київ. У столиці сім'я захворіла на тиф й була змушена там осісти. У Києві майбутній Народний артист України займався відновленням Хрещатика.

Біографія Григорія Чапкіса
Григорій Чапкіс в молодості / Фото з архіву Григорія Чапкіса

Чапкіси почали в Україні нове життя. Григорій у 1945 році вступає до залізничного училища і через величезне бажання танцювати робить спроби влаштуватись в Ансамбль пісні і танцю "Трудові резерви". У 1945 році в складі цього колективу він виступає у Кремлі перед владною верхівкою. За танцем молодого Чапкіса захоплено споглядали Сталін, Ворошилов, Будьонний, Булганін та Маленков. Після виступу Сталін покликав Григорія і особисто вручив йому наручний годинник. У танцюриста навіть була фотографія з диктатором, однак після розвінчання культу особи Сталіна, мати Чапкіса спалила фотокартку.

Творчий шлях Григорія Чапкіса

Зі слів Григорія Чапкіса, танцювати він почав з років 10-11, ще у Кишиневі, в Будинку піонерів. Однак, його професійна кар'єра почалася в 16 років. У лютому 1946 року його зарахували артистом балету у Державний ансамбль пісні і танцю України під керівництвом Л. Чернишової, який згодом став Державним заслуженим академічним ансамблем танцю Української РСР під керівництвом народного артиста СРСР П. Вірського.

Помер Григорій Чапкіс біографія
Творчий шлях Григорія Чапкіса / Фото з архіву Григорія Чапкіса

Прославившись на весь світ, ансамбль почав гастролювати за кордон. Завдяки мистецтву танцю, на гастролях Чапкіс познайомився з такими людьми як Мао Цзедун, Хо Ши Мін, Фідель Кастро, Сальвадор Далі. У 1950 році Григорій Чапкіс стає постановником-хореографом у театрі імені Івана Франка. За великі заслуги у царині танцю, Григорія Чапкіса удостоїли звання головного танцмейстера Віденського балу.

Останні роки, танцюриста не полишав його ентузіазм та оптимізм. Раніше чоловік відкрив власну школу танців і був залучений у багатьох благодійних проєктах. Також, Григорій Чапкіс брав участь у такій популярній телепередачі як "Танці з зірками" і взагалі активно з'являвся на публіці.

Особисте життя Григорія Чапкіса

Любов до танцюриста приходила чотири рази. У шлюбі першою дружиною Людмилою у Чапкіса народилась донька Лілія, яка зараз проживає в Італії і керує там балетною школою "Чапкіс-денс". Донька подарувала танцюристу двох онучок: старша є актрисою і переможницею конкурсів краси, а молодша вчиться у Київській хореографічній академії. На жаль, у 2006 році мати Лілії та найперша дружина балетмейстра – Людмила відійшла у вічність.

Григорій Чапкіс особисте життя
Григорій Чапкіс з дружиною Людмилою / Фото з архіву Григорія Чапкіса

Вдруге танцюрист одружився на своїй учениці Наталії. У їхньому шлюбі народився син Грег. Однак пара розійшлась через бажання Наталії жити у США, яке Чапкіс не підтримав.

Третьою обраницею Григорія стала методистка Київського авіаційного університету – Алла, з якою вони прожили 24 роки. Проте, стосунки у подружжя не склались і вони розлучились. Останню ж даму серця, Григорій Чапкіс ретельно ховав від суспільства. Було відомо лиш те, що кохана танцюриста молодша від нього на 52 роки і є ровесницею його онуки Анни.