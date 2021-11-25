В одній з церков Лос-Анджелеса Каньє Вест виступив з промовою, яку присвятив своєму шлюбу. Чоловік вкотре наголосив, що не хоче розставатися з дружиною.

До теми Кім Кардашян офіційно зустрічається з коміком Пітом Девідсоном, – ЗМІ

Каньє Вест хоче повернути Кардашян

"Бог хоче, щоб ви бачили, що все можна спокутувати. І що всі стосунки, які ми створили, у яких ми наробили помилок, у яких я наробив помилок… я публічно творив непотрібні для чоловіка речі. Я не знав, що сьогодні стоятиму тут за цим мікрофоном. Я тут, щоби все змінити", – поділився репер.

Каньє Вест додав, що робить все для того, щоб бути поряд зі своєю сім'єю. Він наголосив, що возз'єднання Кім і Каньє повинне відбутися.

Я намагаюся висловити це найбільш здорово — я мушу повернутися додому. Тому що якщо ворог може розділити Кімйє (Кім і Йє), то з’являться мільйони сімей, які думатимуть, що такий розрив – це нормально. Але коли Бог возз'єднає Кімйє, з’являться мільйони сімей, на яких це вплине, і вони зможуть пережити розрив, травму,

– заявив виконавець.

Кім Кардашян у той час сходила на побачення

Поки Каньє Вест говорить про те, що хоче повернути ексдружину, вона ходить на побачення з новим бойфрендом. Днями її побачили на прогулянці з Пітом Девідсоном. Пара усміхалась та трималась за руки.

Кім вперше зустрічається з кимось після того, як почалося її розлучення, тому події розгортаються дуже повільно,

– поділився інсайдер.

Зірки й справді поки що не виявляють серйозності намірів. Адже живуть вони в різних містах і бачаться рідко.